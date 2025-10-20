Disney+: con 6,99€ al mese hai le ultime uscite e tutto il catalogo

Questi giorni stanno regalando novità interessanti in uscita su Disney+, piattaforma che ha già un catalogo enorme ma che continua ad aggiungere contenuti. Durante la scorsa settimana è uscita l’attesa miniserie “Murdaugh: Morte in famiglia“, ma le sorprese non finiscono qui.

Al prezzo di 6,99€ al mese per il piano Standard con pubblicità, è possibile accedere a tutto il catalogo di Disney+ e alle prossime uscite. Andiamo a scoprirle nel dettaglio.

Tutte le novità di Disney+

Come dicevamo, non mancano le uscite che prossimamente animeranno ancora di più il catalogo di Disney+. Questo mese di ottobre ha visto l’arrivo di prodotti veramente interessanti. Uno di questi è la seconda stagione di High Potential, remake americano di “Mogane – Detective Geniale”. In questo nuovo capitolo, una mamma single con una mente eccezionale dimostra di avere un talento incredibile per risolvere crimini.

Lo scorso 15 ottobre è uscita invece la miniserie “Murdaugh: Morte in famiglia”. E, attenzione, perché a fine mese è il turno di “Star Wars: Visions, volume 3“, antologia di corti animali che celebra il mito della Galassia Lontana Lontana. Con questo terzo volume, si ritorna in Giappone con nove corti realizzati da altrettanti studi di animazione del Sol Levante.

Ma gli aggiornamenti su Disney+ dei prossimi giorni non finiscono. Ecco cosa esce:

Imprenditori (23 ottobre 2025);

(23 ottobre 2025); Dedalus (24 ottobre 2025);

(24 ottobre 2025); Star Wars: Visions , volume 3 (29 ottobre 2025);

, volume 3 (29 ottobre 2025); Disney Twisted-Wonderland (29 ottobre 2025);

(29 ottobre 2025); Vampirina, stagione 3 (29 ottobre 2025).

Ribadiamo l'offerta: 6,99€ al mese per avere questo e tutto il catalogo di Disney+.