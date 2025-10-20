 Disney+: con 6,99€ al mese hai le ultime uscite e tutto il catalogo
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Disney+: con 6,99€ al mese hai le ultime uscite e tutto il catalogo

Disney+ continua ad essere una delle piattaforme di streaming più amate. Ecco tutte le novità in piattaforma e l'offerta del momento.
Disney+: con 6,99€ al mese hai le ultime uscite e tutto il catalogo
Entertainment
Disney+ continua ad essere una delle piattaforme di streaming più amate. Ecco tutte le novità in piattaforma e l'offerta del momento.

Questi giorni stanno regalando novità interessanti in uscita su Disney+, piattaforma che ha già un catalogo enorme ma che continua ad aggiungere contenuti. Durante la scorsa settimana è uscita l’attesa miniserie “Murdaugh: Morte in famiglia“, ma le sorprese non finiscono qui.

Al prezzo di 6,99€ al mese per il piano Standard con pubblicità, è possibile accedere a tutto il catalogo di Disney+ e alle prossime uscite. Andiamo a scoprirle nel dettaglio.

Vai all’offerta di Disney+

Tutte le novità di Disney+

Come dicevamo, non mancano le uscite che prossimamente animeranno ancora di più il catalogo di Disney+. Questo mese di ottobre ha visto l’arrivo di prodotti veramente interessanti. Uno di questi è la seconda stagione di High Potential, remake americano di “Mogane – Detective Geniale”. In questo nuovo capitolo, una mamma single con una mente eccezionale dimostra di avere un talento incredibile per risolvere crimini.

Lo scorso 15 ottobre è uscita invece la miniserie “Murdaugh: Morte in famiglia”. E, attenzione, perché a fine mese è il turno di “Star Wars: Visions, volume 3“, antologia di corti animali che celebra il mito della Galassia Lontana Lontana. Con questo terzo volume, si ritorna in Giappone con nove corti realizzati da altrettanti studi di animazione del Sol Levante.

Ma gli aggiornamenti su Disney+ dei prossimi giorni non finiscono. Ecco cosa esce:

  • Imprenditori (23 ottobre 2025);
  • Dedalus (24 ottobre 2025);
  • Star Wars: Visions, volume 3 (29 ottobre 2025);
  • Disney Twisted-Wonderland (29 ottobre 2025);
  • Vampirina, stagione 3 (29 ottobre 2025).

Ribadiamo l’offerta: 6,99€ al mese per avere questo e tutto il catalogo di Disney+. Per approfittarne ora basta andare sul sito ufficiale.

Vai all’offerta di Disney+

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Tassa dell’8% sui videogiochi violenti: giusto in tempo per GTA 6

Tassa dell’8% sui videogiochi violenti: giusto in tempo per GTA 6
Apple TV, ecco le principali novità in arrivo fino al 31 ottobre

Apple TV, ecco le principali novità in arrivo fino al 31 ottobre
Serie A, 7^ giornata: gli orari delle partite su DAZN

Serie A, 7^ giornata: gli orari delle partite su DAZN
Come un PC gaming: REDMAGIC 11 Pro raffreddato a liquido

Come un PC gaming: REDMAGIC 11 Pro raffreddato a liquido
Tassa dell’8% sui videogiochi violenti: giusto in tempo per GTA 6

Tassa dell’8% sui videogiochi violenti: giusto in tempo per GTA 6
Apple TV, ecco le principali novità in arrivo fino al 31 ottobre

Apple TV, ecco le principali novità in arrivo fino al 31 ottobre
Serie A, 7^ giornata: gli orari delle partite su DAZN

Serie A, 7^ giornata: gli orari delle partite su DAZN
Come un PC gaming: REDMAGIC 11 Pro raffreddato a liquido

Come un PC gaming: REDMAGIC 11 Pro raffreddato a liquido
Edoardo D'amato
Pubblicato il
20 ott 2025
Link copiato negli appunti