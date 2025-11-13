Disney+ conviene? Con l'abbonamento annuale ricevi due mesi gratis

Grandi successi, film d’animazione senza tempo e Originals: Disney+ è la casa dell’intrattenimento, ora disponibile a partire da 6,99 euro al mese con la possibilità di disdire quando vuoi. Accedi a un catalogo immenso, ricco di contenuti passati e presenti, e scopri come avere 2 mesi gratis.

Tutti i piani in abbonamento Disney+

Disney+ offre tre piani: l’abbonamento Premium a 15,99 euro al mese (o 159,99 euro all’anno), qualità fino a 4K UHD e HDR, 4 riproduzioni simultanee, audio Dolby Atmos e download su 10 dispositivi. Il piano Standard mantiene un’eccellente qualità Full HD a 10,99 euro al mese (o 109,90 euro annui), senza pubblicità e con 2 riproduzioni simultanee, mentre l’opzione Standard con Pubblicità a 6,99 euro al mese è l’opzione conveniente con streaming fino a 1080p.

Scegliendo un abbonamento annuale si ottiene un risparmio concreto rispetto al pagamento mensile: riceverai, infatti, due mesi gratuiti optando per i piani Premium e Standard. Ma cosa puoi guardare su Disney+? Ti aspettano migliaia di ore di intrattenimento, dagli Originals alle serie esclusive e i grandi Classici Disney, tra contenuti Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic e i titoli dell’area Hulu.

La piattaforma supporta la maggior parte dei dispositivi: smart TV, Android TV, Apple TV, console (PS5, Xbox Series X), smartphone iOS e Android e browser. I piani, come anticipato, partono da soli 6,99 euro al mese: scegli l’abbonamento annuale, risparmia due mesi e disdici quando vuoi. Abbonati subito a Disney+ online.