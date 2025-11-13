 Disney+ conviene? Con l'abbonamento annuale ricevi due mesi gratis
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Disney+ conviene? Con l'abbonamento annuale ricevi due mesi gratis

Scegliendo i piani Premium o Standard di Disney+ con formula annuale: pagherai soltanto 10 mesi anziché 12.
Disney+ conviene? Con l'abbonamento annuale ricevi due mesi gratis
Entertainment
Scegliendo i piani Premium o Standard di Disney+ con formula annuale: pagherai soltanto 10 mesi anziché 12.

Grandi successi, film d’animazione senza tempo e Originals: Disney+ è la casa dell’intrattenimento, ora disponibile a partire da 6,99 euro al mese con la possibilità di disdire quando vuoi. Accedi a un catalogo immenso, ricco di contenuti passati e presenti, e scopri come avere 2 mesi gratis.

Abbonati a Disney+ da 6,99 euro al mese

Tutti i piani in abbonamento Disney+

Disney+ offre tre piani: l’abbonamento Premium a 15,99 euro al mese (o 159,99 euro all’anno), qualità fino a 4K UHD e HDR, 4 riproduzioni simultanee, audio Dolby Atmos e download su 10 dispositivi. Il piano Standard mantiene un’eccellente qualità Full HD a 10,99 euro al mese (o 109,90 euro annui), senza pubblicità e con 2 riproduzioni simultanee, mentre l’opzione Standard con Pubblicità a 6,99 euro al mese è l’opzione conveniente con streaming fino a 1080p.

Scegliendo un abbonamento annuale si ottiene un risparmio concreto rispetto al pagamento mensile: riceverai, infatti, due mesi gratuiti optando per i piani Premium e Standard. Ma cosa puoi guardare su Disney+? Ti aspettano migliaia di ore di intrattenimento, dagli Originals alle serie esclusive e i grandi Classici Disney, tra contenuti Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic e i titoli dell’area Hulu.

Disney+: ricevi 2 mesi gratis con i piani annuali

La piattaforma supporta la maggior parte dei dispositivi: smart TV, Android TV, Apple TV, console (PS5, Xbox Series X), smartphone iOS e Android e browser. I piani, come anticipato, partono da soli 6,99 euro al mese: scegli l’abbonamento annuale, risparmia due mesi e disdici quando vuoi. Abbonati subito a Disney+ online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Valve Steam Frame: giochi Android con sideloading

Valve Steam Frame: giochi Android con sideloading
3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited: l’offerta fino al 9 gennaio

3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited: l’offerta fino al 9 gennaio
Toy Story 5: chi ha paura di un tablet?

Toy Story 5: chi ha paura di un tablet?
Disney+, tra le migliori novità del mese di novembre anche I Fantastici 4: Gli Inizi

Disney+, tra le migliori novità del mese di novembre anche I Fantastici 4: Gli Inizi
Valve Steam Frame: giochi Android con sideloading

Valve Steam Frame: giochi Android con sideloading
3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited: l’offerta fino al 9 gennaio

3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited: l’offerta fino al 9 gennaio
Toy Story 5: chi ha paura di un tablet?

Toy Story 5: chi ha paura di un tablet?
Disney+, tra le migliori novità del mese di novembre anche I Fantastici 4: Gli Inizi

Disney+, tra le migliori novità del mese di novembre anche I Fantastici 4: Gli Inizi
Eleonora Busi
Pubblicato il
13 nov 2025
Link copiato negli appunti