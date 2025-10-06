Disney+, cosa guardare a ottobre 2025? Ecco tutte le ultime uscite

Una valanga di nuovi contenuti sono in arrivo a ottobre 2025 su Disney+, tra serie originali, grandi ritorni e film. Più una gradita novità: la UEFA Women’s Champions League, che sarà trasmessa in diretta streaming a partire dal 7 ottobre. Se non sei ancora abbonato, puoi farlo online a partire da 6,99 euro al mese per il piano Standard con pubblicità. Quando vuoi interrompere l’abbonamento, sei libero di disdirlo in qualsiasi momento.

Disney+, le uscite di ottobre 2025

Ecco cosa ti aspetta questo ottobre su Disney+:

Young Sheldon – Stagione 7 (dal 1° ottobre)

Sheldon Cooper da bambino, con le sue genialità, le stranezze e le situazioni esilaranti che lo hanno reso un personaggio amatissimo, torna con la settima stagione.

UEFA Women’s Champions League (dal 7 ottobre)

Le migliori squadre femminili d’Europa tornano in campo: Arsenal, Barcellona, PSG, Juventus, Roma e tante altre. Tutte le partite saranno disponibili in diretta streaming,

High Potential – Stagione 2 (dal 7 ottobre)

Torna la brillante madre single con un talento speciale per risolvere i crimini, pronta a collaborare con un detective tutto regole e disciplina.

Star Wars: Visions Volume 3 (dal 29 ottobre)

Nove storie originali realizzate da studi leggendari, che celebrano l’universo di Star Wars con uno stile unico e creativo.

The Balloonist (dal 3 ottobre)

Quando un pilota di mongolfiera irrompe nella vita di Gaby, vecchi segreti e ferite di famiglia vengono a galla.

To Cook a Bear (dal 3 ottobre)

Un dramma storico ambientato nella Svezia del 1852: misteri, ingiustizie e legami familiari in un villaggio remoto, con un finale sorprendente.

Altri titoli da non perdere: Dedalus (24 ottobre), Murdaugh: Morte in famiglia (15 ottobre), Cleopatra’s Final Secret (17 ottobre), Love Thy Nader (3 ottobre), Lost Station Girls: Il mostro della stazione (8 ottobre) e lo speciale National Geographic Autostrada per l’inferno: Missione Europa (1 ottobre). Per gli appassionati di anime, il 29 ottobre è in arrivo Disney Twisted-Wonderland: La Serie Animata. Chiude il mese la finale di Italia’s Got Talent, in diretta il 31 ottobre.

Disney+ offre contenuti per tutti i gusti: dai grandi classici Disney e Pixar, alle saghe Marvel e Star Wars, fino ai documentari National Geographic. La piattaforma è compatibile con la maggior parte dei dispositivi, ovvero smart TV, console, smartphone, browser e set-top box.

Tre gli abbonamenti disponibili, il più economico è Standard con pubblicità, a partire da 6,99 euro al mese. Ma se non vuoi inserzioni pubblicitarie, puoi sempre optare per quello Standard a 10,99 euro al mese o il Premium a 15,99 euro. Sono disponibili anche soluzioni annuali per risparmiare. Non perderti tutte le prossime uscite di ottobre 2025 su Disney+: abbonati online in pochissimi minuti.