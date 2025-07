Disney+, cosa guardare nei prossimi giorni? Le prime uscite di luglio 2025

Un luglio ricco di contenuti, quello in arrivo su Disney+: tantissime, infatti, le novità previste sulla piattaforma. Da serie inedite, come Adults (il “Friends della Gen Z), a ritorni attesi, passando per i documentari esclusivi che arricchiranno il catalogo fino ad agosto. Cosa guardare nei prossimi giorni? Ecco alcune tra le migliori, prossime uscite Disney+, relative alle prime settimane di luglio. L’occasione giusta per approfittare dei piani in abbonamento a partire da soli 5,99 euro al mese.

Le novità di luglio 2025: cosa vedere su Disney+

Adults (2 luglio)

Debutta la nuova serie comica Adults (addirittura ribattezzata il “Friends della Gen Z”) un’esplorazione esilarante e malinconica della (dis)funzionale vita adulta. Ambientata a New York, segue cinque amici ventenni – Samir, Billie, Paul Baker, Issa e Anton – che condividono casa, sogni, fallimenti e… spazzolini da denti. Tra appuntamenti disastrosi, disastri lavorativi e ansie quotidiane, Adults è il racconto sincero di una generazione work-in-progress.

American Dad – Stagione 19 (2 luglio)

Torna l’irriverente serie animata creata da Seth MacFarlane, con la sua diciannovesima stagione. Stan Smith, agente della CIA iper-patriottico, è di nuovo protagonista con la sua famiglia in situazioni sempre più fuori di testa. Con il suo mix di satira politica e assurdità quotidiana, American Dad continua a essere un appuntamento cult.

Prophecy (11 luglio)

Prophecy porta il thriller nel mondo digitale. Il protagonista è “Paperboy”, un vigilante mascherato da un giornale che, attraverso brevi video online, denuncia pubblicamente ingiustizie e preannuncia vendette. Tra riflessioni su social media, realtà virtuale e start-up, questo film tocca nervi scoperti della società moderna. Tratto dall’omonimo manga di Tetsuya Tsutsui.

Jaws @ 50: The Definitive Inside Story (11 luglio)

Per celebrare i 50 anni del capolavoro di Spielberg, arriva un documentario imperdibile: Jaws @ 50. Retroscena, testimonianze inedite e interviste con registi e scienziati esplorano l’impatto culturale e ambientale de Lo Squalo, una pietra miliare della storia del cinema.

