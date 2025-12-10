 Disney+ dà del tu al Natale: ecco 3 film per tutta la famiglia
Disney+ dà del tu al Natale: ecco 3 film per tutta la famiglia

Una selezione di tre film per tutta la famiglia da vedere su Disney+ a Natale seduti comodamente sul divano.
Disney+ dà del tu al Natale: ecco 3 film per tutta la famiglia
Una selezione di tre film per tutta la famiglia da vedere su Disney+ a Natale seduti comodamente sul divano.

La scelta di un servizio streaming per le festività di fine anno è semplice: il catalogo con il maggior numero di contenuti in tema natalizio lo offre Disney+, non serve dunque cercare altrove se l’idea è quella di trascorrere il Natale e tutti gli altri giorni fino alla Befana insieme alla propria famiglia.

Il piano più economico di Disney+ è Standard con pubblicità e costa 6,99 euro al mese. Inoltre, non prevede alcun tipo di vincolo né presenta costi nascosti extra. Gli altri due piani disponibili sono Standard e Premium, con prezzi rispettivamente pari a 10,99 euro al mese (o 109,90 euro l’anno) e 15,99 euro al mese (o 159,90 euro l’anno).

Festa in casa Muppet

Il giorno della Vigilia di Natale i fantasmi del Natale bussano alla porta dell’avare Ebenezer Scrooge (Michael Cain). Insieme all’umile e gentile Bob Cratchit (Kermit la Rana) e a tutta la sua famiglia, riescono nell’impresa di fargli capire quale sia il vero significato della festa del Natale. Ospiti speciali di un altrettanto speciale versione del leggendario racconto di Charles Dickens i Muppet.

The Nightmare Before Christmas

Jack Skeletron, re delle zucche della città di Halloween, è ormai stufo del dolcetto o scherzetto. Un giorno, per puro caso, scopre la magia di Christmas Town, restandone affascinato a tal punto da decidere di diffondere la sua atmosfera tipicamente gioiosa nella sua città. In che modo? Prendendo il posto di Babbo Natale. Non tutto però filerà per il verso giusto e toccherà a Sally, la bambola di pezza che prova amore nei suoi confronti, aggiustare le cose.

Una promessa è una promessa

Vigilia di Natale movimentata in quel di Minneapolis, dove tutti i papà sono impegnati in una disperata ricerca del regalo più ambito dai più piccoli, un bambolotto Turbo Man. Tra i papà coinvolti figura anche il personaggio interpretato dal celebre attore Arnold Schwarzenegger: riuscirà con la sua determinazione a esaudire il desiderio di suo figlio?

Federico Pisanu
10 dic 2025
