Disney+ è in sconto del 66%: 1,99€/mese per 3 mesi

Ti piace trascorrere intere serate a guardare film e cartoni in compagnia della tua famiglia? Se la risposta è sì, non puoi non approfittare della nuova promozione pensata da Disney+ per tutti gli utenti come te. Disney+, oltre ad essere un servizio di video on demand, gestito da Disney Media and Entertainment Distribution si conferma come ed una delle più importanti piattaforme streaming anche grazie al suo ottimo rapporto qualità/prezzo.

Se non vedi l’ora di avere il meglio dei film e dell’intrattenimento direttamente a casa tua, abbonati subito a Disney+ pagando solamente 1,99 euro al mese per tre mesi sul piano Standard con pubblicità. Naturalmente, l’offerta è a tempo limitato!

Ricorda che solo con Disney+ hai serie e Originals in esclusiva: i contenuti presenti in piattaforma non li troverai su nessun altro servizio di streaming.

Disney+: il meglio dell’intrattenimento a casa tua

Scegliendo Disney+ si ha la possibilità di accedere alla piattaforma come e quando si desidera. E’ possibile guardare qualsiasi contenuto da pc, tv, tablet, smartphone, console e tanto altro. Ecco perchè tantissimi utenti hanno già scelto Disney+ come intrattenimento durante i viaggi grazie al supporto dispositivi mobili, browser web, console di gioco, set-top box e smart TV.

Attivando il piano Standard con pubblicità puoi vedere i tuoi film preferiti con qualità video fino a 1080p Full HD ad un prezzo mai visto prima. Hai, infatti, l’opportunità di abbonarti entro il 14 marzo al piano Standard con pubblicità risparmiando su ben 3 mesi. I primi 3 mesi infatti li pagherai solamente 1,99 euro! Ricorda che oltre alla qualità video fino a 1080p Full HD, il piano ti offre la possibilità di effettuare un numero pari a 2 riproduzioni simultanee.