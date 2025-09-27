 Disney+, è l'ultimo giorno per attivarlo a 2,99 euro al mese per 3 mesi
Al termine l'offerta si rinnova in automatico al prezzo del piano scelto in vigore al momento del pagamento.
Al termine l'offerta si rinnova in automatico al prezzo del piano scelto in vigore al momento del pagamento.

Sabato 27 settembre è l’ultimo giorno utile per approfittare della promo Disney+, che consente di attivare il servizio streaming a partire da 2,99 euro al mese per 3 mesi. L’offerta, che si rivolge ai nuovi abbonati e agli utenti che riattivano il loro vecchio abbonamento, si rinnova in automatico al termine dei primi tre mesi al prezzo del piano scelto in vigore al momento del pagamento.

Disney+, lo ricordiamo, è la casa dei contenuti Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic, Star e altro ancora. Nella top 10 di oggi, ad esempio, figurano la miniserie televisiva Marvel Zombies, il film di animazione della Pixar Elio e il live-action del grande classico Disney Lilo & Stitch.

Le migliori uscite di Disney+ a settembre 2025

Spin-off della serie What if…?, Marvel Zombies è la nuova miniserie animata dei Marvel Studios, su idea di Bryan Andrews e Zeb Wells. La serie è ambientata in una realtà alternativa alle prese con un virus, responsabile della trasformazione degli Avengers in zombi. Tutti e quattro gli episodi sono stati resi disponibili sulla piattaforma Disney+ il giorno dell’uscita.

Un’altra uscita di successo del mese di settembre è Elio, il film d’animazione della Pixar diretto da Adrian Molina, Madeline Sharafian e Domee Shi. La pellicola racconta la storia di Elio, un ragazzo di undici anni orfano di entrambi i genitori, che nonostante i propri sforzi non riesce ancora ad adattarsi alla realtà che lo circonda. Il suo sogno nel cassetto? Incontrare, un giorno, un alieno.

Chiudiamo infine con il remake, in live-action, di Lilo & Stitch, il film d’animazione del 2002 di Disney conosciuto in tutto il mondo. Una mossa completamente riuscita da parte di Disney+, dato che il film di quest’anno diretto da Dean Fleischer Camp figura nella top 10 dei contenuti più visti in assoluto della piattaforma ogni giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 set 2025

