Disney+, è l'ultimo giorno per attivarlo a 2,99 euro al mese per 3 mesi

Sabato 27 settembre è l’ultimo giorno utile per approfittare della promo Disney+, che consente di attivare il servizio streaming a partire da 2,99 euro al mese per 3 mesi. L’offerta, che si rivolge ai nuovi abbonati e agli utenti che riattivano il loro vecchio abbonamento, si rinnova in automatico al termine dei primi tre mesi al prezzo del piano scelto in vigore al momento del pagamento.

Disney+, lo ricordiamo, è la casa dei contenuti Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic, Star e altro ancora. Nella top 10 di oggi, ad esempio, figurano la miniserie televisiva Marvel Zombies, il film di animazione della Pixar Elio e il live-action del grande classico Disney Lilo & Stitch.

Le migliori uscite di Disney+ a settembre 2025

Spin-off della serie What if…?, Marvel Zombies è la nuova miniserie animata dei Marvel Studios, su idea di Bryan Andrews e Zeb Wells. La serie è ambientata in una realtà alternativa alle prese con un virus, responsabile della trasformazione degli Avengers in zombi. Tutti e quattro gli episodi sono stati resi disponibili sulla piattaforma Disney+ il giorno dell’uscita.

Un’altra uscita di successo del mese di settembre è Elio, il film d’animazione della Pixar diretto da Adrian Molina, Madeline Sharafian e Domee Shi. La pellicola racconta la storia di Elio, un ragazzo di undici anni orfano di entrambi i genitori, che nonostante i propri sforzi non riesce ancora ad adattarsi alla realtà che lo circonda. Il suo sogno nel cassetto? Incontrare, un giorno, un alieno.

Chiudiamo infine con il remake, in live-action, di Lilo & Stitch, il film d’animazione del 2002 di Disney conosciuto in tutto il mondo. Una mossa completamente riuscita da parte di Disney+, dato che il film di quest’anno diretto da Dean Fleischer Camp figura nella top 10 dei contenuti più visti in assoluto della piattaforma ogni giorno.