Disney+, ecco 3 film da vedere quest'estate (uno esce fra pochi giorni)

Sabbia, sole… e un po’ di noia? Se il vostro primo weekend al mare si è rivelato meno emozionante del previsto, niente paura: a volte basta un bel film per ridare energia a una giornata fiacca. Su Disney+ trovate alcuni dei titoli più interessanti della stagione, ideali per accompagnare le giornate estive con leggerezza, emozione o una buona dose di ispirazione.

Il tutto a soli 5,99€ al mese, senza obblighi di rinnovo: l’abbonamento si può interrompere in qualsiasi momento, senza penali né costi nascosti. Vediamo cosa non dovreste perdervi quest’estate.

I migliori film da vedere su Disney+ in questa estate 2025

Il primo film del catalogo di Disney+ che vogliamo consigliarvi è “Una relazione per caso“, una delle commedie romantiche più apprezzate dell’anno firmata Paolo Genovese. Il protagonista è Piero (Edoardo Leo), un professore di liceo appena divorziato. L’incontro fortuito con Lara (Pilar Fogliati), restauratrice e reduce da una storia complicata, accende una scintilla imprevedibile. Con 15 anni di differenza tra loro, il primo appuntamento sarà tutto da scoprire. Un film che fa sorridere e riflettere, e che ha già conquistato il pubblico con oltre 17 milioni di euro al botteghino.

Per gli appassionati di musica, Disney+ ha una proposta che merita attenzione. Questa volta siamo nella New York del 1961, dove un giovanissimo Bob Dylan sta per cambiare la storia. Nei suoi panni, Timothée Chalamet in una performance intensa e sorprendente, diretta da James Mangold. Non è il solito biopic: è il racconto vibrante di un’epoca e di un talento che ha segnato una generazione.

Infine, “Zombies 4: Dawn of the Vampires” sbarcherà su Disney+ l’11 luglio, appena 24 ore dopo il suo esordio su Disney Channel. In questo nuovo capitolo, ritroviamo Zed e Addison alle prese con un’avventura tutta nuova: lavorano come animatori in un campo estivo… che si rivela frequentato da vampiri e Daywalkers. Il mix di musica e comicità che ha reso celebre la saga è ancora presente, ma questa volta il tono si fa più oscuro e misterioso, accompagnato da una colonna sonora rinnovata: ci saranno 13 brani inediti, tra cui “The Place to Be” e “Don’t Mess With Us”.

Disney+ continua a espandere il proprio catalogo, offrendo ogni mese contenuti originali e produzioni internazionali di altissimo livello. E con un costo così accessibile, può diventare il compagno ideale di ogni vostra serata estiva. Per abbonarsi basta andare sul sito di Disney+.