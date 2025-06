Disney+, ecco 3 serie da vedere quest'estate in spiaggia

Trascorrere dalle 3 ore in su al mare senza alcuna attività da fare può essere difficile, se non impossibile. Per passare il tempo più velocemente, potreste prendere in considerazione l’iscrizione a una piattaforma streaming, dandovi a del sano quanto prolifico binge watching.

Una delle piattaforme migliori con cui fare binge watching è proprio Disney+, forte di un catalogo vastissimo e soprattutto di qualità. Di serie (e film) ce ne sono davvero all’infinito, alcune però si prestano meglio alla visione in spiaggia, sotto l’ombrellone, rispetto ad altre. Ve ne proponiamo tre, con l’augurio di rendervi un buon servizio.

Veniamo ai costi. L’abbonamento più economico di Disney+ è Standard con pubblicità, pari a 5,99 euro al mese: consente la visione di tutti i contenuti presenti nella piattaforma, senza alcun tipo di limite né di vincolo, se non quello della pubblicità (ma è talmente poca che manco ve ne accorgete).

Fleishman a pezzi

La serie con protagonisti Jesse Eisenberg e Claire Danes ha al centro la dinamica dei single di ritorno. Nel caso specifico, un ritorno dopo 15 anni di matrimonio e figli al seguito. E nel frattempo, in questi tre lustri, molte cose sono cambiate. Fleishman a pezzi è disponibile su Disney+ dal 2023.

The Bear

Dal 2022 non fa che mietere consensi su consensi, consacrandosi come serie rivelazione degli ultimi anni. Ne ha beneficiato il protagonista – Jeremy Allen White, che qui interpreta un giovane chef d’alta cucina – e ne hanno beneficiato gli utenti della piattaforma, di fronte a quello che è un capolavoro. La quarta stagione è in arrivo il 26 giugno 2025.

Boris

Il ritorno della serie evento tutta italiana risale al 2022, e se l’avete mai vista è arrivato il momento di recuperare. Tutti gli episodi sono scritti e diretti da Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico, protagonisti i personaggi che hanno reso la serie un vero e proprio cult.