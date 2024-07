Disney+: ecco come risparmiare 2 mesi sul tuo abbonamento

Con Disney+ puoi avere accesso ad un vasto catalogo di contenuti proveniente non solo dalla casa di topolino, ma anche da altri grandi franchise come Marvel e Star Wars. Scegliendo un piano di abbonamento annuale Standard o Premium potrai inoltre risparmiare 2 mesi sul prezzo di abbonamento, rendendo l’iscrizione ancora più conveniente.

Disney+: scopri tutti i vantaggi dell’abbonamento

Disney+ ospita centinaia di film e serie TV. Troverai i classici Disney, così come contenuti moderni, e accesso ai film e serie di Pixar, Marvel, Lucasfilm (Star Wars), National Geographic e 21st Century Fox.

I contenuti originali sono sempre di più con esclusive che non troverai da nessuna parte come “The Mandalorian”, “WandaVision”, “Loki” e la recente “Star Wars: The Acolyte”. Il tutto con una qualità audio e video eccezionale: con un abbonamento Premium potrai guardare i contenuti in 4K UHD HDR con un immersivo audio Dolby Atmos per sentirti come al cinema.

Disney+ offre prezzi accessibili con diversi piani di abbonamento per adattarsi alle tue esigenze. Puoi scegliere tra il piano Standard con pubblicità a 5,99 € al mese, il piano Standard senza pubblicità a 8,99 € al mese o 89,90 € all’anno, e il piano Premium a 11,99 € al mese o 119,90 € all’anno. Come vedi, i piani annuali ti permettono di risparmiare ben 2 mesi sull’iscrizione.

I tuoi contenuti saranno disponibili dove vuoi perché Disney+ è disponibile su smart TV, stick TV, console da gioco, PC, smartphone, tablet e molto altro ancora. Abbonati adesso per accedere ad un universo di intrattenimento.