Disney+: ecco i film e le serie tv in uscita a settembre 2025

Anche per settembre 2025 Disney+ rinnova il proprio catalogo con titoli di spicco e nuove produzioni. Quello che non cambia è il prezzo: solo 5,99€ al mese per l’abbonamento Standard.

Qui sotto una panoramica delle principali novità in arrivo sulla piattaforma, tra film e serie tv molto attese.

Tutte le serie e i film in uscita a settembre su Disney+

Dal 9 settembre su Disney+ arrivano i primi tre episodi della quinta stagione di Only Murders in the Building. Dopo la misteriosa morte del portiere Lester, Charles, Oliver e Mabel non si accontentano della versione ufficiale e avviano una nuova indagine che li porterà a scoperte inquietanti. Nel loro percorso, i tre protagonisti si troveranno a svelare legami pericolosi tra uomini d’affari, vecchi criminali e i residenti dell’Arconia, con New York stessa che rivela un volto diverso, segnato da nuove forze oscure.

Diretto da Rachel Lee Goldenberg e interpretato da Lily James, Swiped è il film che si ispira alla vera storia di Whitney Wolfe, creatrice di Bumble. La pellicola racconta l’ascesa di una giovane determinata che, sfidando le regole di un settore dominato dagli uomini, riesce a lanciare due app rivoluzionarie e a diventare una delle più giovani miliardarie self-made. Disponibile dal 19 settembre.

Dal 3 settembre ha debuttato Lilo & Stitch, la rivisitazione live-action del celebre classico Disney. La storia ripropone l’incontro tra Lilo, una bambina delle Hawaii con una famiglia in difficoltà, e Stitch, un buffo alieno che porterà scompiglio e, allo stesso tempo, la possibilità di ricucire legami spezzati.

Sempre dal 19 settembre su Disney+ escono tutti gli episodi della nuova serie animata LEGO ambientata nell’universo Star Wars. Sig e Dev Greebling si troveranno ad affrontare una nuova minaccia galattica, affiancati da Jedi Bob, Yesi Scala e Servo. Tra viaggi e avventure, la storia ripercorre e intreccia elementi delle precedenti galassie LEGO Star Wars.

Sneaker Wars: Adidas vs Puma è un documentario che racconta come la rivalità tra i fratelli Adi e Rudi Dassler abbia dato vita a due colossi dell’abbigliamento sportivo. Attraverso immagini inedite e testimonianze di grandi nomi come David Beckham, Usain Bolt e Neymar, la serie ripercorre l’evoluzione di Adidas e Puma e l’impatto che questa competizione ha avuto non solo nello sport, ma anche nella cultura e nella moda a livello globale. In piattaforma dal 4 settembre.