Disney+: ecco le prossime uscite da non perdere a febbraio

Tra le prossime uscite di Disney+ in questo mese di febbraio ci sono diverse novità interessanti, una su tutte la quarta stagione di Abbott Elementary (foto di copertina). Un’altra serie da non perdere sarà A Thousand Blows, ambientata nell’East End della Londra vittoriana di fine Ottocento, così come Win or Lose, la prima serie tv animata dei Pixar Animation Studios.

Per guardare queste e le altre novità del mese occorre avere un abbonamento alla piattaforma streaming Disney+. I prezzi partono da 5,99 euro per il piano Standard con pubblicità, che include due visioni in contemporanea, la qualità video fino a 1080p (Full HD) e l’accesso completo all’intero catalogo del servizio.

Le prossime uscite da non perdere di Disney+ a febbraio 2025

Seguendo l’ordine del calendario, la prima novità più interessante è la serie tv animata Win or Lose, la prima in assoluto prodotta dai Pixar Animation Studios. Racconta le emozioni, le ansie e i sogni di otto giovani ragazzi prima della loro partita più importante di softball. Il suo debutto sulla piattaforma Disney+ è atteso per mercoledì 19 febbraio.

Due giorni dopo, venerdì 21 febbraio, sarà la volta di A Thousand Blows, la nuova serie di Steven Knight, ideatore della serie televisiva britannica di successo Peaky Blinders. Al centro della scena vi sono le sorti di Hezekiah e Alec, appena sbarcati a Londra dalla Giamaica e uniti da un sentimento di amicizia fraterno. Si ritroveranno a combattere per la sopravvivenza nell’East End di Londra, con le loro vite destinate a cambiare per sempre dopo l’incontro con Sugar Goodson, un pericoloso pugile veterano.

L’altra novità da non perdere in questo mese di febbraio su Disney+ è il nuovo capitolo di Abbott Elementary, la serie tv che racconta le vicende di un gruppo di insegnanti nella scuola più problematica degli Stati Uniti d’America. Gli episodi della quarta stagione saranno disponibili da mercoledì 26 febbraio.