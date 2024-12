Disney+: guarda Dream Productions, l'avventura che conquista tutti

Dream Productions è un’avventura in quattro episodi che sta conquistando veramente tutti ed è già disponibile su Disney+. Si tratta dello spin-off di Inside Out che si colloca temporalmente tra il primo film e il suo sequel, offrendo agli spettatori un’immersione unica nel mondo dei sogni di Riley. Guarda adesso questa nuovissima serie animata targata Pixar.

Abbonarsi a Disney+ adesso è una buonissima idea. Grazie a tutti i suoi contenuti esclusivi puoi vivere un Natale fantastico insieme alla tua famiglia. Il ricco catalogo offre tantissimi classici, da vedere tutti d’un fiato, e tantissime novità, tra le ultime uscite sulla piattaforma, proprio come Dream Productions.

Questa serie animata è ambientata negli Studios della mente di Riley, dove lo spettatore segue le avventure di Paula Persimmon. Questa acclamata regista di sogni dovrà affrontare nuove sfide creative e collaborare con Xeni, un pretenzioso regista di sogni a occhi aperti, per creare il prossimo grande sogno per Riley.

Dream Productions: disponibilità su Disney+, cast e critica

Dream Productions è già disponibile su Disney+ per tutti gli abbonati al servizio di streaming live e on demand. Guarda adesso questa nuovissima serie animata targata Pixar, grazie agli abbonamenti molto economici a partire da soli 5,99€.

Questa serie animata ha già registrato numeri record sulla piattaforma, diventando il miglior debutto di questo genere negli ultimi tre anni su Disney+. Nonostante sia caratterizzata da una maggiore leggerezza, se confrontata con il film, mantiene lo stesso tono arguto e brillante che ha reso Inside Out uno dei migliori lavori firmati Pixar.

La produzione e il team creativo sono così composti:

Creatore e showrunner: Mike Jones;

Produttrice: Jaclyn Simon;

Registi: Mike Jones, Valerie LaPointe, Austin Madison;

Musiche: Nami Melumad.

Il cast vocale invece è di:

Paula Pell nel ruolo di Paula Persimmon;

Richard Ayoade nel ruolo di Xeni;

Maya Rudolph nel ruolo di Jean Dewberry.

Dream Production, disponibile su Disney+, è un mix di umorismo, creatività e approfondimento psicologico. Proprio per questo si conferma un’aggiunta preziosa al catalogo di questa piattaforma e un must-watch per i fan di Pixar e Inside Out.