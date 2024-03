Disney+: guarda ora film e serie a 1,99€ al mese - ULTIMA CHANCE

Se sei un appassionato di serie TV e desideri immergerti in storie avvincenti e uniche, non puoi perdere l’ultima occasione di iscriverti a Disney+ per soli 1,99€ al mese. Con un’offerta così vantaggiosa, puoi goderti il meglio del mondo dell’intrattenimento senza spendere una fortuna. Ma fai presto! L’offerta scade il 14 marzo!

Disney+: tutta la magia a meno di 2€ al mese

Abbonandoti a Disney+ aprirai ad un mondo intero di contenuti: tra i più interessanti, troviamo sicuramente tutte le serie e i film Marvel, compresa la più recente Loki 2 o Echo, oppure produzioni come Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo per i ragazzi, o contenuti più adulti come I Leoni di Sicilia. Presenti poi interessanti thriller come A Murder at the End of the World, o produzioni italiane e talent come Italia’s Got Talent.

Ma cosa rende ancora più allettante l’offerta di Disney+? Con soli 1,99€ al mese, potrai accedere a un catalogo vasto e diversificato di film e serie TV. Grazie a questa offerta, risparmierai 12€ in totale su un abbonamento di 3 mesi, di fatto un’opportunità da non lasciarsi scappare. Il piano in offerta è lo Standard con pubblicità, che normalmente ha un costo di 5,99€ al mese. Approfitta di questa promozione fino al 14 marzo 2024 e assicurati di godere di tutte le fantastiche opzioni di intrattenimento disponibili su Disney+.

Questo piano ti permetterà di vedere il servizio con la pubblicità, con una qualità video FullHD 1080p e una possibilità di riprodurre simultaneamente i contenuti su due schermi distinti. Insomma, questo è il momento perfetto per provare Disney+, soprattutto visti gli inserimenti degli ultimi mesi come Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Assassinio a Venezia o, se siete più avvezzi a film d’animazione, Elemental di Disney Pixar.