Disney+: guardalo all'estero con ExpressVPN, ora a meno di 5€/mese

Ti è mai capitato di andare in vacanza e accorgerti che il catalogo di Disney+ cambia a seconda del Paese in cui ti trovi? Questo succede a causa delle restrizioni geografiche, ma c’è un modo semplice per aggirarle: ExpressVPN.

Parliamo di uno dei servizi VPN più apprezzati a livello internazionale, ora disponibile a 4,87€ al mese per due anni, con in più 4 mesi gratuiti. Una soluzione che ti permette di collegarti a un server in Italia (o in qualunque altra nazione) e continuare a vedere film e serie come se fossi a casa.

Perché ExpressVPN è una delle migliori in circolazione

La tecnologia Lightway di ExpressVPN garantisce connessioni rapide e stabili, pensate apposta per chi guarda contenuti online. Non solo Disney+: anche Prime Video, Netflix e tante altre piattaforme diventano accessibili senza blocchi, con streaming fluido in 4K e senza interruzioni.

Questo sia quando sei all’estero e vuoi guardare i contenuti della piattaforma italiana, sia nel momento in cui volessi iniziare ad esplorare i cataloghi stranieri seduto comodamente sul divano di casa tua.

Ma ExpressVPN non serve soltanto a sbloccare lo streaming: è anche un prezioso strumento di sicurezza. Grazie alla crittografia avanzata protegge la navigazione e ti permette di accedere liberamente a siti e servizi, anche in Paesi dove la censura è più rigida.

L’offerta in corso è valida per un periodo limitato: piano biennale a 4,87 € al mese, con 4 mesi extra inclusi e garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Se vuoi viaggiare senza rinunciare al tuo intrattenimento preferito e navigare senza restrizioni, questo è il momento ideale per attivarla: per farlo vai sul sito ufficiale.