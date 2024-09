Disney+ l'ha fatto di nuovo: torna la promo da 1,99 euro al mese

La piattaforma streaming Disney+ continua ad avere i riflettori accesi su di sé. Dopo il trionfo di Shogun all’ultima cerimonia degli Emmy Awards, il colosso statunitense ha rilanciato l’offerta che sconta il prezzo del piano Standard con Pubblicità a 1,99 euro al mese per tre mesi anziché 5,99 euro. La promo termina il 27 settembre.

Un’occasione dunque per guardare la prima stagione di Shogun, diventata nel frattempo la serie tv più premiata di sempre con ben 18 riconoscimenti, così come le ultime novità in calendario della piattaforma Disney+. L’iscrizione al piano Standard con Pubblicità include l’accesso all’intero catalogo, che comprende i contenuti Disney, Pixar, Star Wars, National Geographic, Star e Marvel.

Disney+: il piano Standard con Pubblicità in offerta a 1,99 euro al mese

Al di là dell’offerta in corso, nel corso dei prossimi giorni e settimane è attesa l’uscita di diversi titoli importanti, che da soli valgono il prezzo mensile. Tra le uscite più attese c’è sicuramente quella di Agatha All Along, la nuova serie live-action di Marvel con protagonista la diabolica Agatha Harkness. Il debutto è fissato per domani, giovedì 19 settembre, con il lancio dei primi due episodi.

Tra una settimana esatta, mercoledì 25 settembre, uscirà invece Inside Out 2, il film prodotto dai Pixar Animation Studios insieme a Walt Disney Pictures. La pellicola è ambientata un anno dopo la fine del primo capitolo, con Riley che ha compiuto 13 anni e si appresta ad entrare al liceo. Cambierà un po’ tutto, a partire da nuove emozioni che prenderanno ben presto il sopravvento.

Per approfittare della promozione in corso che consente di attivare Disney+ a 1,99 euro al mese per 3 mesi è sufficiente collegarsi a questa pagina dedicata della piattaforma streaming.