Disney+, il meglio dell'intrattenimento oggi a casa tua a 1,99€

Porta il meglio dei film e dell’intrattenimento direttamente a casa tua abbonandoti a Disney+. Una speciale offerta ti consente di abbonarti ad un prezzo mai visto prima: paghi solamente 1,99 euro al mese per tre mesi sul piano Standard con pubblicità.

Adori passare le serate con la tua famiglia? Approfitta subito dell’offerta che termina il 14/03/2024. La promozione pensata da Disney+ per consentirti di risparmiare sul normale costo dell’abbonamento è valida solo per i nuovi abbonati e per precedenti abbonamenti se riattivati. Può abbonarsi qualsiasi utente con almeno 18 anni di età.

Che aspetti? Non lasciarti sfuggire questa fantastica occasione! Ricorda che dopo 3 mesi l’abbonamento si rinnova automaticamente al prezzo mensile del piano Standard con pubblicità che, attualmente, è pari a 5,99 euro. Naturalmente, sei libero di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento.

Disney+: il meglio dell’intrattenimento a 1,99 euro

La nuova promozione messa a disposizione degli utenti da Disney+ sconta il costo dell’abbonamento Standard con pubblicità del 66%: da 5,99 euro al mese paghi infatti solamente 1,99 euro al mese per 3 mesi.

I servizi offerti da questo piano offrono una qualità video fino a 1080p Full HD per permetterti di vedere al meglio i tuoi contenuti preferiti e, in più, hai la possibilità di effettuare 2 riproduzioni simultanee.

La piattaforma ti consente di guardare i contenuti come e quando vuoi: un modo per goderti le storie più belle del mondo, ovunque ti trovi. Ma cosa offre ti speciale Disney+?

I titoli che possono essere scegli sono davvero tanti e vengono continuamente aggiornati. Hai a disposizione:

Nuovi film e serie Originali in esclusiva;

Classici senza tempo e successi recenti di Walt Disney Animation Studios;

Commedie, drama, true crime e molto altro;

Storie per tutte le età dai creatori Pixar;

L’intera saga di Star Wars, tanti film e serie dal Marvel Cinematic Universe;

Documentari National Geographic, serie unscripted e molto altro ancora.