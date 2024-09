Disney+: il piano Standard con pubblicità in offerta a 1,99€ al mese

Il piano Standard con pubblicità di Disney+ è in offerta a 1,99 euro al mese per 3 mesi, grazie all’ultima promozione lanciata dalla piattaforma streaming statunitense. Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà a 5,99 euro al mese, a meno che non si scelga di disdire il contratto prima del rinnovo (senza costi).

In questi giorni Disney+ si trova al centro dell’attenzione non soltanto per l’offerta in corso, ma anche per la straordinaria serata vissuta dalla serie tv Shogun nella notte degli Emmy Awards. Infatti, la serie con protagonista Hiroyuki Sanada ha collezionato la bellezza di 18 riconoscimenti, diventando così la serie più premiata di sempre.

Disney+ lancia l’offerta a 1,99 euro al mese per 3 mesi

Per approfittare della promozione in corso, Shogun è solo una delle serie evento disponibili in catalogo. Dopo aver visto la serie televisiva ispirata all’omonimo romanzo degli anni Settanta scritto da James Clavell, sarà possibile guardare l’attesissima Agatha All Along, spin-off di WandaVision con protagonista la strega Agatha Harkness (ad interpretarla è l’attrice Kathryn Hahn).

Un’altra uscita di questo mese altrettanto attesa riguarda il film d’animazione Inside Out 2. Il sequel del primo Inside Out (2015) è diretto da Kelsey Mann, per la prima volta dietro la macchina da presa, con la produzione dei Pixar Animation Studios e la co-produzione di Walt Disney Pictures.

Da non perdere poi In Vogue: The 90s, la serie originale britannica che ha debuttato lo scorso 13 settembre con i primi 3 episodi, con il racconto della storia dell’industria della moda attraverso la voce di Anna Wintour, storica direttrice di Vogue America.

L’offerta sul piano Standard con pubblicità, in promo a 1,99 euro al mese per 3 mesi, è disponibile su questa pagina dedicata del sito Disney+.