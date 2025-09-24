 Disney+, il tempo per attivarlo a 2,99 euro al mese per 3 mesi sta per scadere
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Disney+, il tempo per attivarlo a 2,99 euro al mese per 3 mesi sta per scadere

L'offerta in questione sarà valida fino alla fine di questa settimana, poi tornerà in vigore il listino a prezzo pieno.
Disney+, il tempo per attivarlo a 2,99 euro al mese per 3 mesi sta per scadere
Entertainment TV Film e Serie TV
L'offerta in questione sarà valida fino alla fine di questa settimana, poi tornerà in vigore il listino a prezzo pieno.

Ci si avvia verso la fine della promozione che ha reso possibile attivare Disney+ a partire da 2,99 euro al mese per 3 mesi, uno dei prezzi più bassi del 2025 per accedere all’intero catalogo della piattaforma streaming statunitense. Per approfittare dell’offerta, infatti, c’è tempo fino a sabato 27 settembre.

Al termine dei tre mesi in offerta, poi, ciascun piano si rinnoverà al prezzo in vigore per quella data. Riguardo a ciò, Disney chiarisce fin da ora che i prezzi partiranno da 6,99 euro al mese, riferendosi al costo mensile del piano Standard con pubblicità, quello più economico ma che, come gli altri, consente di vedere tutti i contenuti della piattaforma.

Vai all’offerta di Disney+

disney plus promozione

Le ultime novità del catalogo Disney+ di questo settembre

Come accennato qui sopra, l’attivazione di uno dei tre piani di Disney+ consente l’accesso completo al catalogo della piattaforma, che include i contenuti Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic, Star e altro ancora. Tra le novità più interessanti del mese di settembre si annovera ad esempio Elio, l’ultimo film d’animazione della Pixar, distribuito quest’estate nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Un’altra novità notevole è la nuova edizione di Italia’s Got Talent, uno dei principali show di intrattenimento della televisione italiana, che da quest’anno vanta come new entry come Alessandro Cattelan, ex conduttore del talent musicale X Factor su Sky. Sempre a settembre è anche stata rilasciata la quinta stagione della serie televisiva Only Murders in the Building, apprezzata sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori.

Detto questo, prima di salutarvi, ricordiamo la promozione in corso sui tre piani di Disney+:

  • Standard con pubblicità a 2,99 euro al mese per 3 mesi (risparmio di 3 euro al mese)
  • Standard a 5,99 euro al mese per 3 mesi (risparmio di 4 euro al mese)
  • Premium a 9,99 euro al mese per 3 mesi (risparmio di 4 euro al mese)

Per aderire all’offerta c’è tempo fino al 27 settembre 2025.

Vai all’offerta di Disney+

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Disney+, ultima chiamata per risparmiare fino a Natale: prezzi a partire da 2,99 euro al mese

Disney+, ultima chiamata per risparmiare fino a Natale: prezzi a partire da 2,99 euro al mese
Apple TV+, tra le nuove uscite di questa settimana c'è anche Slow Horses 5

Apple TV+, tra le nuove uscite di questa settimana c'è anche Slow Horses 5
Digitale Terrestre: tutte le novità in programma per ottobre 2025

Digitale Terrestre: tutte le novità in programma per ottobre 2025
Disney+ a partire da 2,99 euro al mese per 3 mesi: l'offerta sta per terminare

Disney+ a partire da 2,99 euro al mese per 3 mesi: l'offerta sta per terminare
Disney+, ultima chiamata per risparmiare fino a Natale: prezzi a partire da 2,99 euro al mese

Disney+, ultima chiamata per risparmiare fino a Natale: prezzi a partire da 2,99 euro al mese
Apple TV+, tra le nuove uscite di questa settimana c'è anche Slow Horses 5

Apple TV+, tra le nuove uscite di questa settimana c'è anche Slow Horses 5
Digitale Terrestre: tutte le novità in programma per ottobre 2025

Digitale Terrestre: tutte le novità in programma per ottobre 2025
Disney+ a partire da 2,99 euro al mese per 3 mesi: l'offerta sta per terminare

Disney+ a partire da 2,99 euro al mese per 3 mesi: l'offerta sta per terminare
Federico Pisanu
Pubblicato il
24 set 2025
Link copiato negli appunti