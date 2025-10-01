Disney+, in arrivo una nuova serie spagnola: La Suerte

L’8 ottobre debutterà nel catalogo di Disney+ La Suerte: Una serie di coincidenze, nuova serie tv spagnola ideata da Paco Plaza, Pablo Guerrero e Borja Gonzalez Santaolalla. Si tratta di una delle novità più interessanti tra le uscite di ottobre 2025, mese che vedrà il debutto sulla piattaforma statunitense anche della UEFA Women’s Champions League.

L’accesso a tutto il catalogo di Disney+ è disponibile a partire da 5,99 euro al mese, senza vincoli, scegliendo il piano Standard con pubblicità. Al termine del primo mese è possibile scegliere se rinnovare di un altro mese, attivare un nuovo piano tra Standard e Premium (che offrono anche la sottoscrizione annuale), oppure disdire senza costi.

Di cosa parla La Suerte: Una serie di coincidenze

La serie tv spagnola La Suerte: Una serie di coincidenze ha per protagonista David, un giovane aspirante procuratore, che di tanto in tanto lavora anche come tassista notturno. Un giorno David salva la vita di un altro autista: da questo momento in avanti, anche la sua vita cambia completamente, grazie all’assunzione come autista privato del Maestro, un torero conosciuto in tutta la Spagna. Con lui David scoprirà un mondo totalmente nuovo, tra sfide, superstizioni e addii. Tra i due, inoltre, nascerà una profonda amicizia, che segnerà il destino di David per sempre.

La Suerte: Una serie di coincidenze sarà disponibile a partire dall’8 ottobre su Disney+, in concomitanza con l’uscita della serie anche negli altri Paesi dove è disponibile il servizio streaming statunitense.

A interpretare il protagonista della serie è l’attore Ricardo Gomez, che deve la sua fama in terra spagnola per la partecipazione alla serie Cuéntame cómo pasó tra il 2001 e il 2018. Tra le altre cose, per l’interpretazione del personaggio José in 1898, Our Last Men in the Philippines, ha ricevuto una nomination per il premio Goya Award for Best New Actor.