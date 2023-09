Disney+ in offerta a 1,99€ per 3 mesi e guardi I Am Groot 2

Disney+ ha lanciato una nuova offerta che permette di abbonarti alla piattaforma a soli 1,99 euro al mese per 3 mesi. Una buona opportunità per recuperare gran parte del catalogo e soprattutto per guardare le nuove puntate di I Am Groot, la deliziosa serie Marvel dedicata al piccolo Guardiano della Galassia.

I Am Groot: guarda le nuove puntate con l’offerta sui 3 mesi

Questa volta, il nostro amato personaggio si lancerà in un’avventura spaziale, esplorando l’universo insieme ai Guardiani della Galassia. In questi nuovi episodi, Baby Groot si troverà faccia a faccia con creature straordinarie e scenari caleidoscopici, il tutto mentre cerca di combattere guai di ogni genere. La voce di Groot, interpretata da Vin Diesel, tornerà a incantarci con la sua dolcezza e la sua simpatia.

E non poteva uscire in periodo migliore dato che, per un periodo limitato, puoi abbonarti a Disney+ per soli 1,99 euro al mese per 3 mesi. Questo significa che risparmierai oltre il 75% rispetto al prezzo standard, dando a te e alla tua famiglia l’accesso a un mondo di intrattenimento mozzafiato.

Con Disney+, non avrai solo accesso a “I Am Groot”, ma anche a una vasta libreria di contenuti che includono film, serie TV, documentari e molto altro. Puoi vedere tutti i tuoi film Disney, Marvel, Star Wars e National Geographic preferiti, oltre a contenuti originali e nuove uscite. È un’opportunità straordinaria per trasformare le tue serate in momenti magici con la famiglia e gli amici.

Questa offerta incredibile è valida solo per un periodo limitato. Quindi, se vuoi assaporare l’avventura di Baby Groot e immergerti nell’universo Disney+, non perdere tempo. Abbonati ora e goditi 3 mesi di Disney+ a soli 1,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.