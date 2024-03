Disney+, intrattenimento senza fine a soli 5,99 euro al mese

Porta il meglio dell’intrattenimento direttamente a casa tua con uno degli abbonamenti Disney+ attualmente disponibili sulla piattaforma streaming. Goditi le storie più belle del mondo, ovunque ti trovi a partire da soli 5,99 euro al mese. Scopriamo nel dettaglio i vantaggi di un abbonamento Disney+ e i piani attualmente disponibili.

I piani pensati per gli utenti da Disney+ sono 3 e rispondono a diverse esigenze. Nello specifico:

Piano Standard con pubblicità che può essere acquistato a soli 5,99€ mensili. Questo piano offre la visione contemporanea su 2 dispositivi e una qualità video fino al Full HD;

che può essere acquistato a soli 5,99€ mensili. Questo piano offre la visione contemporanea su 2 dispositivi e una qualità video fino al Full HD; Piano Standard al costo di 8,99€ al mese o 89€ scegliendo la fatturazione annuale. Il piano in questione consente di scaricare contenuti per la visione offline, possibilità di 2 riproduzioni simultanei e qualità video fino al Full HD;

al costo di 8,99€ al mese o 89€ scegliendo la fatturazione annuale. Il piano in questione consente di scaricare contenuti per la visione offline, possibilità di 2 riproduzioni simultanei e qualità video fino al Full HD; Piano Premium a 11,99€ al mese oppure si può scegliere a 119,9€ all’anno. Non manca con questo piano la possibilità di effettuare download, fino a 4 stream contemporanei e qualità video 4K HDR con audio Dolby Atmos.

Disney+: Serie e Originals in esclusiva

La piattaforma streaming Disney+ ti consente di avere sugli schermi di casa tua nuovi film e serie Originals in esclusiva. Classici senza tempo e successi recenti di Walt Disney Animation Studios, Commedie, drama, true crime entrano a far parte delle tue serate in famiglia o tra amici.

Con gli abbonamenti non mancano, inoltre, storie per tutte le età dai creatori Pixar, l’intera saga di Star Wars, tanti film e serie dal Marvel Cinematic Universe, documentari National Geographic e serie unscripted.

Per te a partire da soli 5,99 euro al mese:

Intrattenimento senza fine che ti consente di esplorare migliaia di ore di serie TV, film e Originals.

Visione su un massimo di 4 dispositivi compatibili contemporaneamente;

Parental control semplice e intuitivo per proteggere la tua famiglia.