 Disney+, le nuove uscite dal 3 al 9 novembre 2025
Ecco tutte le novità del catalogo Disney+ nella settimana compresa tra lunedì 3 e domenica 9 novembre 2025.
Entertainment TV Film e Serie TV
La prima vera settimana del mese di novembre coincide con diverse uscite importante in casa Disney+.  Ecco le novità in arrivo tra lunedì 3 e domenica 9 novembre:

  • All’s Fair in arrivo il 4 novembre
  • I Fantastici 4: Gli inizi in arrivo il 5 novembre
  • The Manipulated in arrivo il 5 novembre
  • Love + War: Linsey Addario the photographer in arrivo il 7 novembre

Vi ricordiamo che il catalogo di Disney+ è disponibile a partire da 6,99 euro al mese scegliendo il piano Standard con pubblicità. Al termine del primo mese è possibile scegliere se rinnovare di un altro mese oppure disdire senza costi aggiuntivi.

Le novità di Disney+ dal 3 al 9 novembre

Il 4 novembre arriverà su Disney+ All’s Fair, il legal drama firmato da Ryan Murphy (American Horror Story, American Crime Story, Glee, Nip/Tuck) che segue le vicende di un team di avvocatesse che ha scelto di fondare uno studio legale tutto al femminile. Insieme a Kim Kardashian e Glenn Close figurano nel cast anche Naomi Watts, Sarah Paulson, Teyana Taylor e Niecy Nash-Betts.

La data del 5 novembre segna qui in Italia l’inizio della nuova era del Marvel Cinematic Universe. A partire da questo giorno sarà infatti disponibile I Fantastici 4: Gli Inizi, con Pedro Pascal che veste i panni del personaggio di Reed Richards (alias Mister Fantastic), insieme a Ebon Moss-Bachrach (interprete di Ben Grimm), Joseph Quinn (volto di Johnny Storm) e Vanessa Kirby (impersonifica Sue Storm).

Nella stessa giornata uscirà su Disney+ Italia la nuova serie thriller coreana The Manipulated, con protagonisti Ji Chang-wook, Doh Kyung-soo, Lee Kwang-soo Jo Yoon-su, diretti da Kim Chang-ju e Park Shin-woo. Racconta la storia di un uomo comune, la cui vita viene stravolta all’improvviso dopo la scoperta della messa in scena orchestrata contro di lui. La sua vendetta sarà sanguinosa.

Riflettori accesi infine sulla data del 7 novembre, giorno di uscita di Love + War: Linsey Addario the photographer, documentario sulla fotografa premio Pulitzer, rapita in due occasioni quando era in missione in zone di guerra.

Pubblicato il 3 nov 2025

