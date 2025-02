Disney+: le uscite dell'ultima settimana di febbraio 2025

Il catalogo Disney+ si arricchisce nell’ultima settimana di febbraio 2025 di alcune interessanti nuove uscite. Spicca senza dubbio l’inserimento di tutte e 7 le stagioni di Una Mamma per Amica, previsto in realtà per sabato 1 marzo ma contiamolo pure per questa settimana. E poi, i nuovi episodi di Paradise, High Potential e la nuova stagione di Abbott Elementary. Prima di vedere tutto insieme, ti ricordiamo che puoi abbonarti a partire da 5,99 euro al mese.

Disney+: cosa esce nell’ultima settimana di febbraio 2025

Vediamo quindi quali sono le novità di questa settimana su Disney+, partendo dagli Originals:

Il Gusto di Casa – Stagione 1 (lunedì 24 febbraio)

– Stagione 1 (lunedì 24 febbraio) Paradise – Stagione 1 Episodio 7 (martedì 25 febbraio)

– Stagione 1 Episodio 7 (martedì 25 febbraio) Pixar – Win or Lose – Stagione 1 Episodi 3-4 (mercoledì 26 febbraio)

Stagione 1 Episodi 3-4 (mercoledì 26 febbraio) Ishura – Stagione 2 Episodio 8 (mercoledì 26 febbraio)

– Stagione 2 Episodio 8 (mercoledì 26 febbraio) High Potential – Stagione 1 Episodio 7 (giovedì 27 febbraio)

– Stagione 1 Episodio 7 (giovedì 27 febbraio) The Kardashians – Stagione 6 Episodio 4 (giovedì 27 febbraio)

– Stagione 6 Episodio 4 (giovedì 27 febbraio) Medalist – Stagione 1 Episodio 9 (sabato 1 marzo)

Proseguiamo infine con le altre novità:

Erased: WW2’s Heroes of Color – Stagione 1 (mercoledì 26 febbraio)

– Stagione 1 (mercoledì 26 febbraio) I Maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place – Stagione 1 4 episodi (venerdì 28 febbraio)

– Stagione 1 4 episodi (venerdì 28 febbraio) Una Mamma per Amica – Stagioni 1-7 (sabato 1 marzo)

Una Mamma per Amica – Stagioni 1-7 (sabato 1 marzo)