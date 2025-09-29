Disney+, le uscite di ottobre 2025: al debutto le serie Murdaugh e La Suerte

La piattaforma streaming Disney+ si appresta a dare il benvenuto alle novità di ottobre 2025. Tra queste, due dei titoli più attesi sono La Suerte: Una serie di coincidenze e Murdaugh: Morte in famiglia. Sempre il prossimo mese ci sarà spazio anche per l’inizio della Champions League femminile e il gran finale della nuova edizione di Italia’s Got Talent.

Disney+ è disponibile a partire da 5,99 euro al mese, senza vincoli, sottoscrivendo il piano di abbonamento Standard con pubblicità. Gli altri piani disponibili sono Standard, a 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 99,90 euro in un anno, e Premium, il cui costo mensile è pari a 13,99 euro al mese per un anno oppure 139,90 euro scegliendo il pagamento in un’unica soluzione.

Le nuove uscite del catalogo Disney+ a ottobre 2025

Si parte subito col botto: dal 7 ottobre la UEFA Women’s Champions League debutta ufficialmente su Disney+, con tutte le 75 partite del torneo in diretta. L’8 ottobre è il turno invece de La Suerte: Una serie di coincidenze, con protagonista David, un aspirante procuratore trasformato dal destino in un autista di una compagnia di toreri.

La data del 15 ottobre segna l’arrivo di due nuove serie televisive: la nordica To Cook A Bear, tra indagini e misteri, e Murdaugh: Morte in famiglia, con al centro la storia di una delle più potenti dinastie legali del South Carolina.

Infine, il 31 ottobre è il giorno della messa in onda della finale di Italia’s Got Talent, la cui nuova edizione è attualmente in onda su Disney+ a partire dai primi giorni di settembre. Tra le novità di quest’anno si segnala la presenza in giuria di Alessandro Cattelan, al suo debutto assoluto tra i giudici di IGT.

Ricordiamo che la sottoscrizione di uno dei tre piani di abbonamento Disney+ avviene direttamente sulla piattaforma streaming.