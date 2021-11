Disney+, un mese di streaming a 1,99 €: ecco come

Non c'è trucco, non c'è inganno: un mese di abbonamento a Disney+ al prezzo di soli 1,99 euro invece di 8,99 euro come da listino. Non servono codici né offerte da attivare in concomitanza con un acquisto: tutto ciò che bisogna fare per approfittarne è recarsi sul sito ufficiale della piattaforma e seguire le istruzioni.

Un mese di Disney+ costa meno di due caffè

La promozione è stata messa in campo dal servizio stesso, per celebrare l'evento D+ Day che andrà in scena il 12 novembre, tutto dedicato alle prossime novità in arrivo nel catalogo. Ne possono usufruire sia i nuovi iscritti sia coloro che in passato hanno già sottoscritto l'abbonamento e desiderano riattivarlo.

Tra i contenuti in arrivo su Disney+ nel mese di novembre ci sono la miniserie Dopesick: Dichiarazione di dipendenza ispirata al best seller di Beth Macy, l'ultimo blockbuster Shang-Chi, l'avventura Jungle Cruise con Dwayne Johnson e The Beatles: Get Back per una full immersion nel processo creativo dell'album Let It Be dei Fab Four con direzione curata da Peter Jackson. Tutto questo con un prezzo inferiore a due caffè. Tutti i dettagli dell'offerta sono disponibili sulle pagine del sito ufficiale.