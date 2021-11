Disney nel metaverso: le ambizioni del gruppo

Connettere il mondo fisico a quello digitale, così da poter andare oltre i confini per quanto concerne l'esperienza narrativa: è questo l'obiettivo di Disney, perseguito mediante un progetto che mira a portare il gruppo nel metaverso. A renderlo noto è stato Bob Chapek, CEO in carica dallo scorso anno.

Di certo il catalogo di proprietà intellettuali controllate dal gruppo offre potenzialità enormi, si pensi solo a cosa potrebbe uscirne facendo leva su brand come quelli legati al mondo fantascientifico di Star Wars o ai supereroi Marvel, solo per fare un paio di esempi. L'annuncio si accoda a quelli che hanno già visto protagonisti Niantic, Huobi e Microsoft, ognuno con iniziative e finalità differenti, seppur unite dallo stesso concept. A rompere la diga è stato l'impero di Mark Zuckerberg, spostando il focus della propria visione dall'ambito social al metaverso, appunto, ribattezzando la società Meta. Queste le parole dell'amministratore delegato.

I nostri sforzi passati hanno costituito solamente il prologo di un tempo in cui saremo in grado di connettere i mondi fisici e digitali in modo ancora più stretto, per narrare senza barriere ciò che si trova nel Disney Metaverse.