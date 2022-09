Disney+, le novità Star Wars e MCU in arrivo

The Walt Disney Company ha svelato tutte le novità della saga Star Wars e del Marvel Cinematic Universe (MCU) in arrivo nei prossimi mesi sulla piattaforma di streaming e nelle sale cinematografiche. Il lungo elenco comincia con Andor, prequel di Rogue One, per finire con Armour Wars. Attualmente è possibile trovare su Disney+ la serie She-Hulk e il film Thor: Love and Thunder. L’abbonamento per un mese costa solo 1,99 euro (offerta valida fino al 19 settembre).

Star Wars: tutti gli annunci

Il primo titolo in arrivo è Andor, quarta serie del franchise Star Wars. La prima stagione composta da 12 episodi debutterà il prossimo 21 settembre. La storia, incentrata sulla spia ribelle Cassian Andor (Diego Luna), si svolge cinque anni prima gli eventi del film Rogue One. È stata già pianificata una seconda stagione.

La seconda stagione della serie animata The Bad Batch (16 episodi) sarà disponibile a partire da 4 gennaio 2023. Il 26 ottobre debutterà la serie animata Tales of the Jedi (6 episodi). Nel 2023 arriveranno invece le serie live-action Ahsoka con Rosario Dawson e Skeleton Crew con Jude Law. A febbraio 2023 tornerà il piccolo Grogu nella terza stagione della serie The Mandalorian con Pedro Pascal.

Marvel Cinematic Universe: tutte le novità

Attualmente è in corso la Fase Quattro, parte della Saga del Multiverso. Sono già disponibili su Disney+ la serie She-Hulk e il film Thor: Love and Thunder. Il 7 ottobre sarà il turno dello speciale Werewolf by Night. Un altro speciale sui Guardiani della Galassia è previsto per dicembre. La Fase Quattro terminerà con il film Black Panther: Wakanda Forever (nei cinema italiani dal 9 novembre).

La Fase Cinque inizierà con il film Ant-Man and the Wasp: Quantumania (febbraio 2023). Seguiranno i Guardiani della Galassia Vol. 3 (maggio 2023), The Marvels (luglio 2023), Blade (novembre 2023), Captain America: New World Order (maggio 2024) e Thunderbolts (luglio 2024).

Le serie in arrivo su Disney+ sono invece (nell’ordine): Secret Invasion (inizio 2023), Echo (metà 2023), Loki stagione 2 (metà 2023), Ironheart (fine 2023), Agatha: Coven of Chaos (fine 2023) e Daredevil: Born Again (inizio 2024).

Per la Fase Sei, l’ultima della Saga del Multiverso, sono al momento previsti tre film: Fantastici Quattro (novembre 2024), Avengers: The Kang Dynasty (maggio 2025) e Avengers: Secret Wars (novembre 2025). Su Disney+ arriverà invece la serie Armour Wars.

