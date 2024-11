Disney lancia nuova divisione per AI e realtà mista

Mentre la Disney crea una divisione dedicata all’AI e alla realtà mista, la star della Marvel Robert Downey Jr. mette in guardia lo studio da qualsiasi tentativo di ricreare il suo iconico personaggio Iron Man utilizzando l’intelligenza artificiale, anche se postumo.

Disney investe su intelligenza artificiale e realtà mista

Il gigante dell’intrattenimento Disney, che possiede la Marvel dal 2009, ha appena costituito un’unità chiamata Office of Technology Enablement (OTE) per coordinare l’uso delle tecnologie AI e XR in tutta l’azienda. Questo gruppo di circa 100 dipendenti esplorerà le opportunità offerte da queste tecnologie emergenti per i film, le serie e i parchi a tema Disney.

Alan Bergman, co-presidente di Disney Entertainment, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “Il ritmo e la portata dei progressi nell’AI e nell’XR sono profondi e continueranno ad avere un impatto sulle esperienze dei consumatori, sugli sforzi creativi e sul nostro business per gli anni a venire“. Disney intende quindi rimanere in prima linea nell’innovazione dell’industria dell’intrattenimento.

Robert Downey Jr. contro l’uso dell’AI per replicare Iron Man

L’attore Robert Downey Jr. poteva prevedere questo annuncio? L’interprete di Iron Man ha dichiarato che avrebbe fatto causa allo studio se avesse cercato di ricreare la sua interpretazione del personaggio utilizzando l’AI, anche postuma. “Non sono preoccupato che possano dirottare l’anima del mio personaggio, perché ci sono solo poche persone che prendono tutte le decisioni alla Marvel e non mi farebbero mai una cosa del genere”, ha dichiarato al podcast di Kara Swisher. Ma diffida dei futuri dirigenti: “Ho intenzione di fare causa a tutti i futuri dirigenti, solo per principio“.

Arrivando a pochi giorni dall’annuncio della Disney (che, non dimentichiamolo, è proprietaria della Marvel dal 2009), l’avvertimento dell’attore e il suo tempismo non sono certo insignificanti. Soprattutto perché la Marvel ha già sperimentato l’intelligenza artificiale per i titoli di punta della serie Secret Invasion.