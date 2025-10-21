 Disney+: nuovi Originals, serie e film di successo da 6,99 euro al mese
Disney+: nuovi Originals, serie e film di successo da 6,99 euro al mese

Il piano Standard con pubblicità non prevede alcun tipo di vincolo, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.
Disney+: nuovi Originals, serie e film di successo da 6,99 euro al mese
Il piano Standard con pubblicità non prevede alcun tipo di vincolo, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Prima o poi capita a tanti di stancarsi del servizio streaming in uso, sottoscritto con tanto entusiasmo in precedenza ma ora diventato ripetitivo e noioso. Per chi sta valutando l’iscrizione a una nuova piattaforma, una delle migliori soluzioni di questo periodo è rappresentata da Disney+, che offre nuovi Originals, serie e film di successo a partire da 6,99 euro al mese grazie al piano Standard con pubblicità.

Come da tradizione Disney, non sono previsti costi extra ed è possibile disdire in qualsiasi momento. Se ad esempio la scelta ricade sul piano Standard con pubblicità, al termine del primo mese si può scegliere se rinnovare per un altro mese a 6,99 euro oppure disdire senza costi aggiuntivi.

I titoli del momento su Disney+

In Italia il podio dei contenuti Disney+ più visti è composto da Elio, il nuovo film d’animazione di Pixar, saldamente al primo posto, mentre in seconda posizione troviamo la nuova serie televisiva Murdaugh – Morte in famiglia, disponibile sul canale tematico Hulu, chiude infine al terzo posto L’Era Glaciale, film d’animazione del 2002 prodotto dai Blue Sky Studios e 20th Century Fox Animation.

Un altro contenuto di grande interesse è la serie televisiva Chad Powers, che vede come assoluto protagonista la star di Hollywood Glen Powell. La nuova serie racconta la storia di un campione di football in cerca di riscatto per dimostrare a tutti la propria versatilità: oltre che interpretare il protagonista, Powell è anche il co-creatore e produttore della serie.

A proposito di versatilità, tra le più recenti novità del catalogo Disney+ figura Lost Station Girls: il mostro della stazione, la serie crime francese con protagonista Camille Razat di Emily in Paris che racconta le indagini sull’assassino della stazione di Perpignan. Diretta da Virginie Sauver, la serie tv si ispira a un caso di cronaca che ha tenuto banco tra il 1995 e il 2001.

https://www.youtube.com/watch?v=Zw3ZKwb46bQ&pp=ygULY2hhZCBwb3dlcnM%3D

Pubblicato il 21 ott 2025

