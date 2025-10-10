 Disney+ offre nuovi film, serie originali e classici senza tempo a 6,99€/mese
Disney+ offre tutto l'intrattenimento Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e molto altro al prezzo di 6,99€ al mese.
Chi ama l’intrattenimento di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Hulu non può non provare Disney+, la piattaforma di streaming che include tutto questo. Al suo interno, ci sono nuovi film, serie originali in esclusiva, classici senza tempo e successi recenti.

Il tutto a partire da 6,99€ per l’abbonamento Standard con pubblicità. Un prezzo più che onesto per tutto il catalogo che il servizio mette a disposizione. Andiamo a scoprirlo nel dettaglio.

Su Disney+ un catalogo enorme a soli 6,99€ al mese

Ecco nel dettaglio quali contenuti si possono vedere su Disney+:

  • Nuovi film e serie originali in esclusiva;
  • Classici senza tempo e successi recenti di Walt Disney Animation Studios;
  • Commedie, drama e true crime;
  • Appassionanti storie per tutte le età dai creatori Pixar;
  • L‘intera saga di Star Wars, tanti film e serie dal Marvel Cinematic Universe;
  • Documentari National Geographic, serie unscripted e molto altro ancora.

In più, c’è anche Hulu, con il suo catalogo di programma tv, film e documentari attuali e passati, compresi Hulu Originals come All’s Fair, Paradise, Good American Family, A Thousand Blows e Alien: Pianeta Terra.

Per quanto riguarda i dispositivi, Disney+ può essere utilizzato su un massimo di 4 device compatibili contemporaneamente. Da menzionare anche il parental control integrato.

I piani disponibili sono tre. Il primo è quello Standard con pubblicità a 6,99 €/mese, con qualità video fino a Full HD 1080p, 2 riproduzioni simultanee e qualità audio fino a 5.1. Il secondo è denominato Standard a 10,99 €/mese o 109,90 €/anno con qualità video fino a Full HD 1080p, 2 riproduzioni simultanee, download su un massimo di 10 dispositivi, qualità audio fino a 5.1 e serie e film senza pubblicità.

Infine, il terzo, Premium al costo di 15,99 €/mese o 159,90 €/anno, con qualità video fino a 4K UHD e HDR, 4 riproduzioni simultanee, download su un massimo di 10 dispositivi, qualità audio fino a Dolby Atmos e serie e film senza pubblicità.

Per maggiori dettagli e per attivare l’abbonamento che preferisci basta andare sul sito di Disney+.

Pubblicato il 10 ott 2025

Edoardo D'amato
10 ott 2025
