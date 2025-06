Disney+: per soli 5,99€ al mese, goditi tutte le ultimissime uscite di Giugno

Il caldo incombe e tu vuoi ripararti al fresco di casa tua, con l’aria condizionata accesa, a goderti tutte le ultimissime uscite sulla piattaforma di streaming migliore del mondo? Allora è il momento di attivare Disney+ a soli 5,99€ con il piano Standard con pubblicità!

Solo oggi, abbonarsi al catalogo Disney+ è davvero conveniente. Un catalogo veramente ampio non solo per piccini, ma anche (e soprattutto) per i grandi.

Abbonati a Disney+ e scopri le ultimissime uscite da goderti in questo assolato Giugno

Sei pronto a conoscere tutte le novità disponibili da giugno su Disney+? Eccoti servito, non ti resta che andare a cuocere i pop-corn e metterti seduto comodo sul tuo divano.

Predator: Killer of Killers (uscita 6 Giugno)

Il cacciatore più spietato dell’universo è tornato e stavolta è più feroce che mai. In “Predator: Killer of Killers” un Predator ancora più letale viene mandato a eliminare una razza di predatori rivali. In un susseguirsi di scontri brutali e inseguimenti mozzafiato, il nostro alieno preferito dovrà affrontare i nemici più temibili… e forse anche scoprire che il vero nemico non è sempre quello che pensiamo!

Dopo gli eventi di “Black Panther: Wakanda Forever”, la giovane inventrice Riri Williams debutta nella sua serie tutta nuova. In “Ironheart”, Riri deve bilanciare la vita da studentessa geniale e la costruzione dell’armatura più avanzata mai creata dopo Iron Man. Ma quando vecchi nemici e nuove sfide mettono in pericolo il mondo, Riri è pronta a brillare – cuore d’acciaio e mente brillante, pronta a prendere il testimone e a lottare come un vero supereroe!

Oltre al piano mensile da 5,99€ con le pubblicità, puoi optare anche per il piano Premium a 13,99€ (per vivere tutto in 4K), oppure il piano Standard a 9,99€ con visione in HD fino a 2 dispositivi.