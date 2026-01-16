Disney+, piani mensili in offerta: prezzi a partire da 4,99€ al mese per 3 mesi

Disney+ ha lanciato una nuova offerta sui piani di abbonamento mensili: grazie all’iniziativa in corso, fino al 28 gennaio sarà possibile attivare il servizio streaming a partire da 4,99 euro al mese per tre mesi, al termine poi del periodo promozionale il piano scelto si rinnoverà in automatico al prezzo in vigore in quel momento.

Standard con pubblicità: 4,99 euro al mese per tre mesi invece di 6,99 euro

Standard: 7,99 euro al mese per tre mesi invece di 10,99 euro

Premium: 10,99 euro al mese per tre mesi invece di 15,99 euro

Non cambiano invece i piani di abbonamento annuali: quello Standard resta a 109,90 euro e quello Premium a 159,90 euro l’anno.

Le novità Disney+ del mese di gennaio

Tutti i tre piani offrono l’accesso all’intero catalogo Disney+, che di mese in mese si aggiorna con nuovi contenuti. Tra le novità più interessanti in arrivo nella seconda metà di gennaio segnaliamo Sandokan e The Beauty: la prima è la serie tv trasmessa su Rai 1 a dicembre con protagonista Can Yaman che arriverà sabato 17 gennaio, la seconda è invece l’attesissima nuova serie ideata da Ryan Murphy il cui debutto è atteso per giovedì 22 gennaio.

The Beauty segue le indagini di due agenti dell’FBI, interpretati rispettivamente da Evan Peters e Rebecca Hall, sulle misteriose morti di diverse top model internazionali. Le ricerche porteranno alla scoperta di un virus sessualmente trasmissibile in grado di trasformare una persona comune in un essere umano dall’incredibile bellezza. Lo stesso virus presenta però dei risvolti inquietanti.

La prima stagione è composta da 11 episodi: il 22 gennaio saranno trasmessi i primi tre episodi, in seguito si proseguirà con la messa in onda di un nuovo episodio ogni giovedì, prima del gran finale che vedrà un doppio episodio conclusivo nelle ultime due settimane. Di seguito trovate il trailer originale.

https://www.youtube.com/watch?v=JAPhlBZ3NdM&pp=ygUNdGhlIGJlYXV0eSBmeA%3D%3D