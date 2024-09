Disney+ a 1,99€/mese fino a Natale: ULTIMI GIORNI

Rimangono ancora pochi giorni (fino a venerdì 27 settembre) per approfittare della promozione di Disney+ che permette di attivare un abbonamento mensile a soli 1,99 euro, per la durata massima di 3 mesi. Vale a dire che, con una spesa davvero irrisoria, potrai accedere a tutto il catalogo della piattaforma in streaming, fino a Natale.

Tutto lo streaming di Disney+ a soli 1,99€/mese

Ti aspettano film come Inside Out 2, disponibile da questa settimana, la terza stagione della serie The Bear, show, documentari e molto altro ancora. La sottoscrizione in sconto è Standard con pubblicità (il prezzo di listino è 5,99 euro al mese), quella con supporto alla risoluzione Full HD e alla riproduzione simultanea su due dispositivi a scelta tra smartphone, tablet, televisori, lettori multimediali e così via. Scopri di più sul sito ufficiale.

Ricapitolando: ecco come fare per approfittare dell’offerta, ottenendo l’accesso completo a tutto il catalogo di Disney+, a soli 1,99 euro al mese e per un massimo di tre mesi.

Visita il sito ufficiale della piattaforma;

se non ti sei mai registrato in passato o non hai effettuato il login, inserisci il tuo indirizzo email e premi “Abbonati ora”;

altrimenti seleziona il pulsante “Abbonati e risparmia”.

È tutto molto semplice: avrai così accesso a uno sconto del 66% sull’abbonamento Standard con pubblicità (solitamente proposto a 5,99 euro al mese). Se effettui l’attivazione in questo momento, avrai diritto a due ulteriori rinnovi mensili, a fine ottobre e a fine novembre, sempre al prezzo di prezzo di 1,99 euro, arrivando così fino a Natale con una spesa davvero irrisoria. La promozione è accessibile anche da chi in passato ha già avuto una sottoscrizione o ha approfittato di altre offerte. Dai un salto sulla pagina dedicata per scoprire i dettagli.