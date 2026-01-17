 Disney Plus a prezzo scontato per 3 mesi: ecco l'offerta flash di gennaio 2026
Con la nuova promo flash, Disney Plus è disponibile con un prezzo scontato per i primi 3 mesi per tutti i piani in abbonamento, ecco l'offerta.
Entertainment
Disney Plus è in offerta: fino al prossimo 28 gennaio 2026, infatti, attivando un nuovo abbonamento con la piattaforma di streaming è possibile ottenere uno sconto sul canone per 3 mesi, per tutti e tre i piani a disposizione degli utenti (Standard con pubblicità, Standard senza pubblicità e Premium).

L’offerta è valida anche per gli ex abbonati e non prevede vincoli di permanenza alla fine del periodo promozionale, grazie alla possibilità di disattivare in qualsiasi momento il rinnovo automatico.

Con la promo in corso, è possibile accedere alla piattaforma con prezzi da 4,99 euro al mese. Per tutti i dettagli è possibile visitare il sito ufficiale di Disney Plus, qui di sotto.

L’offerta di gennaio 2026 di Disney Plus

Con la nuova promo è possibile accedere a Disney Plus con un prezzo ridotto per i primi 3 mesi. Lo sconto è disponibile per tutti i piani di abbonamento disponibili. Di conseguenza, è possibile scegliere tra:

  • Standard con pubblicità al costo di 4,99 euro al mese per 3 mesi, poi 6,99 euro al mese
  • Standard senza pubblicità al costo di 7,99 euro al mese per 3 mesi, poi 10,99 euro al mese
  • Premium al costo di 10,99 euro al mese per 3 mesi, poi 15,99 euro al mese

Tutti e tre i piani consentono l’accesso all’intero catalogo della piattaforma. Per i piani Standard, ci sono contenuti in Full HD e con la possibilità di accedere al servizio da 2 dispositivi in contemporanea. Il piano Premium, invece, permette l’accesso ai contenuti in 4K con possibilità di sfruttare la visione da 4 dispositivi in contemporanea. Per sfruttare la promo in corso basta seguire il link qui di sotto. L’offerta è valida per tutti i nuovi utenti che si abbonano entro il prossimo 28 gennaio 2026. Non ci sono vincoli di permanenza ed è possibile interrompere l’abbonamento in qualsiasi momento.

Pubblicato il 17 gen 2026

Davide Raia
17 gen 2026
