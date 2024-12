Disney+: attiva l'abbonamento e risparmia 2 mesi

C’è un modo per attivare l’abbonamento a Disney+ e risparmiare, senza rinunciare all’accesso completo a tutto il catalogo dei contenuti in streaming sulla piattaforma e togliendo di mezzo l’interruzione delle pubblicità: è la formula annuale. Sottoscrivendo uno a scelta tra i piani Premium o Standard, con un unico pagamento per 12 mesi, si ha diritto a uno sconto pari a 2 mensilità.

Lo sconto con l’abbonamento annuale a Disney+

La prima delle due formule è quella che potremmo definire top di gamma, con la qualità video che arriva al formato 4K Ultra HD con supporto alla modalità HDR. Insomma, è la scelta consigliata a chi ha in salotto un televisore di ultima generazione e non vuol perdere nemmeno un dettaglio durante la visione di film, serie TV, show e documentari. Inoltre, consente la riproduzione in simultanea su un massimo di quattro dispositivi diversi. La seconda, invece, si ferma alla risoluzione 1080p Full HD e a due dispositivi. Per entrambe è poi prevista la possibilità di effettuare il download per la visione offline, quando non si è connessi a Internet, ad esempio durante i viaggi in aereo. Per saperne di più visita la pagina dedicata.

Ricapitolando, ecco i tre piani proposti per l’abbonamento a Disney+. Scegli quello che preferisci, più adatto alle tue esigenze e a quelle della tue famiglia.

Quali sono le nuove uscite sulla piattaforma per questo dicembre 2024 appena iniziato? Eccole: Uonderbois, Star Wars: Skeleton Crew, Elton John: Never Too Late, Dream Productions: Dal Mondo di Inside Out; What If…?, Blink e Sugarcane.