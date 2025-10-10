Disney Plus: come ridurre al minimo la spesa e non perdere le novità di ottobre 2025

Dal mese di ottobre 2025 è entrato in vigore un nuovo listino per Disney Plus. La piattaforma di streaming, infatti, ha aumentato i prezzi andando, però, ad arricchire ulteriormente il catalogo di contenuti con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più completo ai suoi utenti.

Risparmiare, però, è possibile. Con l’abbonamento annuale, che resta attivo, è possibile ottenere un risparmio del 16%. Questa soluzione consente un risparmio effettivo di due mensilità per gli utenti che prevedono di usare il servizio per tutto l’anno.

In alternativa, c’è un altro modo per risparmiare. Gli abbonamenti Disney Plus non hanno vincoli. Di conseguenza, è possibile attivarne uno oggi e interrompere il rinnovo in qualsiasi momento. In questo modo è possibile pagare il servizio solo quando si ha qualcosa da vedere.

Per verificare i costi aggiornati e attivare un nuovo abbonamento è possibile visitare il sito di Disney Plus tramite il box qui di sotto.

Quanto costa ora Disney Plus? Ecco i prezzi

Ecco i piani disponibili per accedere a Disney Plus:

piano Standard con pubblicità al costo di 6,99 euro al mese

al costo di piano Standard senza pubblicità al costo di 10,99 euro al mese

al costo di piano Premium al costo di 15,99 euro al mese

Con l’abbonamento annuale, pagabile anche in 3 rate con PayPal, è possibile accedere a:

piano Standard senza pubblicità al costo di 109,90 euro

al costo di piano Premium al costo di 159,90 euro

Per scegliere e attivare il piano desiderato basta premere sul box qui di sotto.