Disney+, cosa guardare a marzo? I migliori film e serie TV

Diamo uno sguardo ai migliori film e serie TV che puoi guardare in streaming su Disney+ in questo mese di marzo. È un periodo davvero ricco di nuove uscite per la piattaforma, con l’arrivo di contenuti adatti a tutta la famiglia, da vedere sullo schermo di ogni dispositivo: dalle avventure dei supereroi agli horror, passando per l’animazione.

Le novità da vedere a marzo su Disney+

Partiamo dalle serie. Il piatto forte è senza dubbio Daredevil Rinascita (Born Again nella versione originale), ambientato nell’universo Marvel e capace di conquistare pubblico e critica fin dal primo episodio: il terzo sarà disponibile tra poche ore. Lancio imminente anche per il finale di stagione di Win or Lose, prima serie realizzata da Pixar e destinata a lasciare il segno (domani uscirà anche un documentario sul making of). Proseguono poi le storie di Will Trent, di Ishura, di High Potential e di The Kardashians, mentre il 23 uscirà David Blaine Do Not Attempt, prodotta da National Geographic.

Per quanto riguarda invece il cinema, tra un paio di giorni arriverà Control Freak, un horror che consigliamo agli appassionati del genere, ma solo se pronti a vivere emozioni forti. La prossima settimana arriverà poi O’Dessa, un’opera rock originale ambientata in un futuro post-apocalittico. Da segnare sul calendario anche la data del 28 marzo, quando arriverà Alexander e il Terribile, Orribile, Abominevole, ma veramente Bruttissimo Viaggio, il cui titolo è già un programma.

