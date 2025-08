Disney Plus: cosa guardare questo weekend? Ecco qualche consiglio

Disney Plus si conferma come una delle piattaforme di streaming più complete e apprezzate, con un catalogo che spazia dai grandi classici Disney ai contenuti Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, fino a serie TV di successo e documentari esclusivi. Per accedere al servizio è necessario un abbonamento attivo: il piano più conveniente è lo Standard con pubblicità, disponibile a 5,99€ al mese.

Chi desidera un’esperienza senza interruzioni pubblicitarie può scegliere il piano Standard, al costo di 9,99€ al mese o 99,90€ l’anno, mentre per i contenuti in 4K HDR e funzionalità avanzate c’è il piano Premium, che costa 13,99€ al mese o 139,90€ l’anno. È possibile attivare l’abbonamento che si preferisce direttamente dal sito ufficiale di Disney Plus .

Ma detto questo, quali sono le serie da non perdere in questo momento sulla piattaforma? Ecco alcuni consigli.

Le novità e le serie imperdibili su Disney Plus

Negli ultimi mesi, tra i titoli che hanno riscosso maggiore successo c’è Andor, la serie ambientata nell’universo di Star Wars, arrivata alla seconda stagione con tutti gli episodi disponibili in catalogo insieme alla prima. Un’altra proposta di Disney Plus da non perdere è Daredevil: Reborn, che segna il ritorno dell’iconico supereroe Marvel con una nuova serie composta da 9 episodi, interpretata dal cast originale della storica serie Netflix.

Tra le uscite recenti si segnala anche Ironheart, ultimo capitolo del franchise Marvel, che offre interessanti collegamenti con il futuro del Marvel Cinematic Universe. Per chi ama le storie d’epoca, vale la pena recuperare A Thousand Blows, una miniserie ambientata nell’Inghilterra di fine Ottocento, composta da 6 episodi intensi e ben realizzati.

Infine, tra le serie da vedere assolutamente c’è The Bear, che racconta il percorso di un giovane chef deciso a rilanciare il ristorante di famiglia. Su Disney Plus sono già disponibili gli episodi della quarta stagione, insieme a tutte le stagioni precedenti, perfette per un binge-watching nel weekend.