Disney Plus: ecco tutte le novità di settembre 2025 per il catalogo

Disney Plus è sempre più un punto di riferimento per il settore dello streaming e anche a settembre 2025 il catalogo registra un sostanziale incremento dei contenuti, con diverse novità già disponibili oppure in arrivo.

Per scoprire tutti i contenuti di Disney Plus basta attivare un abbonamento. Le opzioni sono tre: il piano Standard con pubblicità costa 5,99 euro al mese ed è la versione più economica per accedere al servizio.

C’è poi il piano Standard senza pubblicità che prevede un costo di 9,99 euro al mese oppure di 99,90 euro all’anno. A completare le opzioni disponibili troviamo il piano Premium, dal costo di 13,99 euro al mese oppure 139.90 euro per un anno.

Per attivare un nuovo abbonamento, scegliendo tra le opzioni disponibili, basta raggiungere il sito ufficiale di Disney Plus, tramite il link qui di sotto.

Cosa c’è di nuovo su Disney Plus

Tra le prime novità del mese di settembre 2025 troviamo il debutto di Lilo & Stitch, il live action del film di animazione di Disney uscito al cinema lo scorso mese di maggio. Il film è già disponibile in catalogo.

Tra le novità troviamo anche Italia’s Got Talent con la nuova edizione già disponibile con i primi episodi. Il cast è composto da Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini, Mara Maoinchi, Frank Matano, mentre ci sono Aurora e Fru alla conduzione.

Da questa settimana sono disponibili i primi episodi della quinta stagione di Only Murders in the Building, una delle produzioni più interessanti della piattaforma.

A partire dal 19 settembre, invece, arriverà Swiped, una nuova serie che racconta la storia di una giovane imprenditrice che punta a lanciare un’innovativa app di incontri.

Il prossimo 30 settembre, infine, è previsto il debutto della nuova serie Chad Powers che porterà gli spettatori nel mondo del football americano con una storia fuori dall’ordinario.