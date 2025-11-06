Disney Plus ha alzato i prezzi ma risparmiare è ancora possibile: ecco come fare

Disney Plus ha aumentato i prezzi ma accedere a tutto il catalogo senza spendere troppo resta possibile, a condizione di valutare con attenzione l’offerta giusta su cui puntare.
Da questa settimana, il nuovo listino (con rincari di 1-2 euro in base al piano) è effettivo anche per i già clienti che, quindi, pagheranno un po’ di più il costo dell’abbonamento.
Per ridurre la spesa c’è sempre la possibilità di passare al piano annuale. Da non dimenticare l’opzione rappresentata dall’Utente Extra che, in alcuni casi, può rappresentare una soluzione vantaggiosa.
Per verificare le opzioni disponibili e attivare un nuovo abbonamento basta visitare il sito ufficiale di Disney Plus, accessibile tramite il box qui di sotto. L’abbonamento parte da 6,99 euro al mese.
Quanto costa ora Disney Plus?
Per accedere a Disney Plus è possibile scegliere uno di questi piani:
- Standard con pubblicità: il costo è di 6,99 euro al mese con possibilità di aggiungere un Utente Extra con un costo di 5,99 euro al mese
- Standard senza pubblicità: il costo è di 10,99 euro al mese con possibilità di aggiungere un Utente Extra con un costo di 6,99 euro al mese; c’è anche la possibilità di optare per il piano annuale con un costo di 109,90 euro
- Premium: il costo è di 15,99 euro al mese con possibilità di aggiungere un Utente Extra con un costo di 6,99 euro al mese; c’è anche la possibilità di aggiungere un Utente Extra con un costo di 6,99 euro al mese; in alternativa c’è il piano annuale con un costo di 159,90 euro; questo piano è l’unico che garantisce la possibilità di accedere ai contenuti con risoluzione 4K
Minimizzare i costi per l’accesso a Disney Plus è ancora possibile. Bisogna, però, valutare le opzioni e scegliere il piano migliore in base alle proprie esigenze, tenendo in considerazione che il piano annuale consente di risparmiare due mensilità (per chi pianifica di tenere attivo l’abbonamento per tutto l’anno).