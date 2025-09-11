Disney Plus in offerta a 2,99 euro al mese per i primi 3 mesi | PROMO FLASH

La nuova promo flash è l’occasione giusta per accedere a Disney Plus. Per tutti i nuovi utenti (e anche per chi ha utilizzato in passato il servizio) c’è ora la possibilità di accedere a tutto il catalogo della piattaforma con un prezzo a partire da 2,99 euro al mese per i primi 3 mesi di abbonamento. L’offerta può essere riscattata direttamente tramite il sito ufficiale di Disney Plus, qui di sotto.

Cosa prevede l’offerta di Disney Plus

Con la promozione in corso è possibile accedere a Disney Plus puntando sul piano Standard con pubblicità che ora viene proposto con un prezzo scontato di 2,99 euro al mese per i primi 3 mesi di abbonamento.

In alternativa, c’è la possibilità di scegliere il piano Standard senza pubblicità che costa 5,99 euro al mese per 3 mesi. Entrambe le versioni consentono l’accesso ai contenuti a 1080p.

Da segnalare anche l’offerta dedicata al piano Premium, l’unico che consente di usufruire anche dei contenuti in 4K oltre che della possibilità di accesso alla piattaforma da 4 dispositivi in contemporanea invece che da 2.

Con la promozione in corso, il servizio in questione è disponibile con un costo di 9,99 euro al mese per i primi 3 mesi.Con tutti e tre i piani disponibili è possibile accedere a tutto il catalogo della piattaforma, con serie TV, film, documentari, show e tanto altro da guardare comodamente in streaming da tutti i propri dispositivi.

Si tratta di tre offerte davvero molto interessante, che consentono di sfruttare tantissimi contenuti ma con un prezzo contenuto. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Una volta raggiunto il sito della piattaforma sarà possibile scegliere il piano da attivare. Tutte le offerte sono disponibili fino al prossimo 27 di settembre.