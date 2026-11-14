 Disney Plus in offerta da 4,99 euro al mese con la promo che anticipa il Black Friday
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Disney Plus in offerta da 4,99 euro al mese con la promo che anticipa il Black Friday

Per un periodo di tempo limitato, Disney Plus è disponibile con prezzo scontato fino a 4,99 euro al mese, per i primi due mesi, ecco l'offerta.
Disney Plus in offerta da 4,99 euro al mese con la promo che anticipa il Black Friday
Entertainment
Per un periodo di tempo limitato, Disney Plus è disponibile con prezzo scontato fino a 4,99 euro al mese, per i primi due mesi, ecco l'offerta.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

È il momento giusto per attivare un nuovo abbonamento con Disney Plus. In via promozionale, infatti, i piani della piattaforma di streaming di Disney sono attivabili a un prezzo scontato per i primi 2 mesi (sempre senza alcun vincolo). In questo modo, è possibile accedere al servizio a partire da 4,99 euro al mese.Per sfruttare subito la promo basta raggiungere il sito di Disney Plus, tramite il box qui di sotto. C’è tempo fino al prossimo 24 novembre per sfruttare la promozione.

Attiva qui Disney+

disney plus offerta novembre

Quanto costa oggi Disney Plus

Lo sconto applicato ai piani della piattaforma di Disney rappresenta un’occasione da cogliere al volo per poter accedere a tutto il catalogo di contenuti, tra film e serie TV. Grazie alla promozione in corso, Disney Plus è ora disponibile con i seguenti prezzi:

  • il piano Standard con pubblicità può essere attivato a 4,99 euro al mese invece di 6,99 euro al mese; questo piano include i contenuti in Full HD con possibilità di 2 riproduzioni simultanee;
  • il piano Standard senza pubblicità può essere attivato a 7,99 euro al mese invece di 10,99 euro al mese; questo piano include i contenuti in Full HD con possibilità di 2 riproduzioni simultanee;
  • il piano Premium può essere attivato a 10,99 euro al mese invece di 15,99 euro al mese; questo piano include i contenuti in 4K, con HDR e Dolby Atmos, con possibilità di 4 riproduzioni simultanee.

Lo sconto è valido per i primi 2 mesi. Non ci sono vincoli di alcun tipo ed è possibile interrompere l’abbonamento in qualsiasi momento, bloccando il rinnovo automatico, senza alcuna penale.

Per sfruttare subito la promozione basta seguire il link qui di sotto. C’è tempo fino al 24 novembre per poter accedere all’offerta e beneficiare dello sconto. Tutti i piani consentono l’accesso completo al catalogo di contenuti presenti sulla piattaforma.

Attiva qui Disney+

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 nov 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

GTA 6 aggiornato prima del lancio: cosa c'è nella patch da 1 GB

GTA 6 aggiornato prima del lancio: cosa c'è nella patch da 1 GB
Disney+ da 4,99 euro al mese per 2 mesi fino al 24 novembre

Disney+ da 4,99 euro al mese per 2 mesi fino al 24 novembre
HBO Max è incluso con DAZN Family: ora in offerta a un prezzo speciale

HBO Max è incluso con DAZN Family: ora in offerta a un prezzo speciale
Digital Fairness Act: danni per l'industria dei videogiochi

Digital Fairness Act: danni per l'industria dei videogiochi
GTA 6 aggiornato prima del lancio: cosa c'è nella patch da 1 GB

GTA 6 aggiornato prima del lancio: cosa c'è nella patch da 1 GB
Disney+ da 4,99 euro al mese per 2 mesi fino al 24 novembre

Disney+ da 4,99 euro al mese per 2 mesi fino al 24 novembre
HBO Max è incluso con DAZN Family: ora in offerta a un prezzo speciale

HBO Max è incluso con DAZN Family: ora in offerta a un prezzo speciale
Digital Fairness Act: danni per l'industria dei videogiochi

Digital Fairness Act: danni per l'industria dei videogiochi
Davide Raia
Pubblicato il
14 nov 2026
Link copiato negli appunti