Disney+ lascia tutti senza parole a giugno

Disney+: tutte le novità di giugno

Mission: Impossible 1-6 (1 giugno 2025)

Ethan Hunt, un agente segreto, viene incastrato per la morte del suo team di spie e cerca di sfuggire agli assassini governativi che lo braccano. Una lotta contro il tempo per la scoperta della verità.

Le avventure dei Griffin, un’eccentrica famiglia che vive nel New England, capitanati dal padre Peter e dalla madre Lois.

Due cugini con caratteri diversi, David e Benji, intraprendono un viaggio in Polonia per rendere onore all’adorata nonna. L’avventura giunge a una svolta quando le vecchie tensioni della strana coppia riemergono sullo sfondo della loro storia familiare.

Questa antologia animata originale narra di tre dei guerrieri più feroci della storia umana: una guerriera vichinga che guida il giovane figlio in una sanguinosa missione di vendetta, un ninja del Giappone feudale che si ribella al fratello samurai in una brutale lotta per la successione, e un pilota della Seconda Guerra Mondiale che si alza in volo per indagare su una minaccia misteriosa che incombe sulla causa degli Alleati.

Quanto conosciamo davvero di noi stessi quando prendiamo una decisione? E se dentro di noi esistessero più versioni del nostro “io”, ognuna con qualcosa da dire? FolleMente è una brillante commedia romantica che va oltre le apparenze e si immerge nella mente dei due protagonisti, Piero e Lara, svelando i loro pensieri più nascosti e le battaglie interiori che tutti affrontiamo.

Il più grande storico della natura al mondo attinge a una vita di conoscenze per mostrare come le vaste e interconnesse vie d’acqua della Terra possano essere ripristinate.

Cosa serve per diventare la più influente podcaster donna di una generazione? Seguendo Alex Cooper mentre si prepara per il suo primo tour, questo coinvolgente documentario in due parti traccia l’evoluzione di Cooper, dall’essere una ragazzina bizzarra cresciuta in Pennsylvania fino a diventare la voce dietro Call Her Daddy, un podcast che ha ridefinito la conversazione per le donne ovunque.

(13 giugno 2025) Underdogs (16 giugno 2025)

Ryan Reynolds celebrates Mother Nature’s weird and wonderful misfits to make the case that they might just be the real heroes of the animal kingdom.

: La prima astronauta (17 giugno 2025) Ironheart , stagione 1 (25 giugno 2025)

In Ironheart, Marvel Television, la tecnologia si scontra con la magia quando Riri Williams – una geniale giovane inventrice determinata a lasciare il segno nel mondo – torna nella sua città natale, Chicago. Il suo approccio unico nella creazione di armature è brillante, ma seguendo le sue ambizioni, si ritrova coinvolta dal misterioso e affascinante Parker Robbins, a.k.a. “Hood”.

Carmy, giovane chef di alto livello, torna a casa a Chicago per gestire la paninoteca di famiglia. Mentre lotta per trasformare il negozio e sé stesso lavora insieme a una brigata di cucina sopra le righe che alla fine si rivela la sua famiglia d’elezione.