Disney+: le nuove uscite di luglio sono SUPER

Il catalogo di Disney+ sta per abbracciare le novità di luglio. Sono tante le uscite attese da mesi dai fan della piattaforma streaming statunitense. Tra tutte la prima serie TV dedicata a Full Monty, il celebre film britannico diretto da Peter Cattaneo campione d’incassi ai botteghini nel 1997.

Per le tante uscite previste nei prossimi giorni e per l’arrivo dell’estate, è uno dei momenti migliori dell’anno per abbonarsi a Disney+. Collegati alla home page di Disney+ da questa pagina e risparmia 2 mesi con l’abbonamento annuale.

Le super uscite di luglio per la piattaforma streaming Disney+

Full Monty – La serie è ambientata venticinque anni dopo l’omonima pellicola cinematografica. Il racconto è ancora incentrato sullo storico gruppo di fratelli, in una serie a tinte comedy-drama destinata a riscuotere un grande successo di pubblico a distanza di oltre 25 anni dal film originale. L’uscita su Disney+ è fissata per mercoledì 5 luglio.

L’altra grande novità di luglio della piattaforma Disney+ è la seconda parte della serie Bleach: Thousand-Year Blood War. Il protagonista è Ichigo Kurosaki, che dopo un incontro casuale ha guadagnato i poteri di un Mietitore di Anime. Senza voler anticipare nulla sul resto della trama, Bleach: Thousand-Year Blood War è una serie che gli appassionati di anime dovrebbero vedere senza se e senza ma.

Luglio sarà inoltre il mese in cui verranno aggiunti al catalogo sei nuovi cortometraggi per festeggiare il 100° anniversario di The Walt Disney Company. Tra i titoli più interessanti si annoverano Aquamania (1961), Building a Building (1933) e The Skeleton Dance (1929).

Collegati a questa pagina ora per abbonarti a Disney+: se scegli il piano annuale risparmierai due mesi rispetto al piano mensile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.