Disney+: le migliori serie da guardare in streaming a fine gennaio

Gli ultimi giorni di gennaio sono molto interessanti su Disney+, grazie alle tante serie di rilievo appena uscite e a quelle in arrivo entro fine mese.

Paradise e le altre migliori serie da guardare su Disney+

La nuova uscita più interessante di questi giorni è senza alcun dubbio Paradise, molto attesa. La prima stagione sarà disponibile a partire dal 28 gennaio. È ambientata in una tranquilla comunità abitata da alcuni degli individui più prominenti del mondo, improvvisamente sconvolta da un omicidio e dall’indagine di alto profilo che ne consegue. La puoi vedere in streaming.

Tre le altre ultime uscite vale inoltre la pena segnalare I maghi di Waverly: ritorno a Waverly Place, i nuovi episodi di Piccoli brividi: la misteriosa avventura e A real bug’s Life: Megaminimondo di National Geographic. Ancora, la scorsa settimana sono arrivate Whiskey on the Rocks che rivisita in chiave ludica quanto accaduto nel 1981 al sottomarino sovietico U-137 e Shared Custody che affronta il delicato tema della separazione tra genitori. Per gli amanti dell’Uomo Ragno, il 29 gennaio arriverà invece Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere.

Guardando ancora più avanti, il mese prossimo sarà la volta della sesta stagione di The Kardashians (6 febbraio), di Win or lose (19 febbraio) e di A thousand blows (21 febbraio).