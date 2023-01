Disney+: le migliori novità in arrivo nel 2023

Sarà un 2023 ricco di novità in streaming per Disney+. Appena iniziato l’anno, la piattaforma ha pubblicato un video in cui anticipa alcuni dei contenuti e delle produzioni più importanti in arrivo da qui al prossimo dicembre. Il filmato (visibile qui sotto), seppure breve, risulta utile per dare uno sguardo in anteprima a ciò che verrà.

Sarà un 2023 ricco di novità per Disney+

Ci sarà pane per i denti degli appassionati di Star Wars, ma anche per coloro che non vedono l’ora di immergersi in nuove avventure animate dai supereroi Marvel. Debutterà anche una versione completamente inedita di un grande classico: Peter Pan. Senza spoiler e senza perdere altro tempo, ecco quello che può essere definito un trailer per il 2023 su Disney Plus.

Ecco dunque quali sono i più importanti film e le serie TV che vedremo debuttare nei prossimi mesi:

Star Wars: The Mandalorian;

Dug Days: Carl’s Date;

Secret Invasion;

Black Panther: Wakanda Forever;

Peter Pan & Wendy;

The Kardashians;

Ecco a vi i Chippendales;

Fleishman a pezzi;

Only murders in the building;

Loki.

Le novità non sono mancate nemmeno nelle scorse settimane. Ne citiamo alcune già disponibili per lo streaming: la serie giapponese Gannibal a tinte horror, quella sudcoreana Big Bet La Grande Scommessa e il lungometraggio Strange World uscito da poco nei cinema. Tutto questo senza dimenticare il primo Avatar.

