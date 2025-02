Disney Plus: non solo Daredevil, ecco tutte le novità in arrivo a marzo 2025

Il mese di marzo 2025 porterà una lunga serie di novità per Disney Plus. Il catalogo della piattaforma di streaming di Disney, infatti, si prepara a registrare l’arrivo di vari contenuti inediti per gli utenti. Per accedere a tutte le novità è sufficiente avere un abbonamento attivo.

Ricordiamo che è possibile utilizzare Disney Plus andando ad attivare il piano Standard con pubblicità dal costo di 5,99 euro al mese. In alternativa c’è il piano Standard senza pubblicità, che costa 9,90 euro al mese oppure 99,90 euro per un anno, oppure il piano Premium, con contenuti in 4K, che costa 13,99 euro al mese oppure 139,90 euro per un anno.

Per attivare un nuovo abbonamento basta raggiungere il sito ufficiale di Disney Plus, tramite il link qui di sotto.

Le novità di marzo 2025 su Disney Plus

Il mese di marzo inizia alla grandissima per Disney Plus con l’arrivo della nuova serie Daredevil: Rinascita, che andrà ad ampliare l’universo Marvel. Il primo episodi della serie sarà disponibile a partire dal prossimo 5 di marzo.

Da segnalare anche che dal prossimo 12 marzo 2025 è previsto l’arrivo sulla piattaforma di streaming di Oceania 2, il film di animazione che ha conquistato le sale cinematografiche nel corso degli ultimi mesi e che ora fa il suo debutto anche in streaming.

A partire dal 6 marzo, invece, è previsto il debutto di Deli Boys, nuova serie comedy che racconta le improbabili avventure di due fratelli pachistano-americani che dovranno farei conti con la difficoltà della vita criminale.

Da segnalare, a partire dal 12 marzo, l’arrivo degli episodi della terza stagione di Will Trent, l’interessante poliziesco tratto dall’omonima serie di romanzi. Le prime due stagioni sono già sulla piattaforma.

Il prossimo 19 di marzo sarà disponibile la prima stagione di Hyper Knife, una promettete serie drammatica coreana.

Per scoprire tutte le novità per il catalogo di Disney Plus basta raggiungere il sito della piattaforma di streaming. Per accedere a tutti i contenuti bastano 5,99 euro al mese.