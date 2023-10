12 mesi di Disney+ al prezzo di 8: abbonati ora

Ancora solo per pochi giorni, sarà possibile attivare un abbonamento a Disney+ con la formula annuale, ottenendo 12 mesi al prezzo di 8. Si tratta della sottoscrizione al piano Premium, quello che assicura il supporto alla risoluzione 4K Ultra HD, la riproduzione dei contenuti su quattro dispositivi in contemporanea, il download su un massimo di dieci, l’audio Dolby Atmos e nessuna interruzione pubblicitaria.

Risparmia con l’offerta Disney+: 12 mesi al prezzo di 8

Tra le ultime uscite più interessanti ci sono le storie di Piccoli Brividi ispirate alla collana di libri per ragazzi di R. L. Stine, la seconda stagione di Loki e l’ultimo film d’animazione Elemental di Pixar. A questi si aggiungono le migliaia di pellicole, episodi e show già presenti nel catalogo, anche in raccolte tematiche come quella dedicata da Halloween, per una spaventosa maratona di streaming. Ecco i dettagli sulla promozione in corso.

Entro il 31 ottobre, puoi avere 12 mesi di Disney+ a un prezzo inferiore rispetto al costo di 8 mesi di un abbonamento mensile Disney+ Premium valido dal 1 novembre. L’opportunità è valida per i consumatori che non possiedono un abbonamento Disney+.

A ottobre è previsto anche l’arrivo de I Leoni di Sicilia, tratto dal bestseller di Stefania Auci e di The Boogeyman per gli amanti del genere horror.

Scegliendo ora di attivare un abbonamento annuale a Disney+, approfittando della promozione in corso, ci si garantisce dunque un accesso illimitato alla piattaforma per 12 mesi, pagandone però solo 8. Un’ottima occasione per garantire l’intrattenimento di qualità offerto dal servizio a tutta la famiglia, con la garanzia di poter guardare i contenuti anche in contemporanea su diversi dispositivi e in mobilità grazia ai download.

