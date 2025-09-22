 Disney+ per te a soli 2€: scopri la promo da attivare assolutamente
Disney+ oggi è tua a soli 2€: scopri la promozione che devi ottenere assolutamente per accedere alla piattaforma esclusiva risparmiando.
Disney+

Un’offerta incredibile ti sta aspettando proprio adesso. Approfitta immediatamente di Disney+ a un prezzo imperdibile. Attiva la piattaforma a soli 2,99 euro al mese per 3 mesi! Si tratta di un’occasione davvero speciale per accedere a tutti i contenuti di questa piattaforma esclusiva, soprattutto in vista delle novità in arrivo a ottobre.

Infatti, a breve partirà la nuova stagione di UEFA Women’s Champions League che sarà trasmessa in esclusiva su questa piattaforma. Un motivo in più per sceglierla! Tra l’altro è la casa di Disney, Pixar, Star Wars, National Geographic e molto altro ancora. Goditi il massimo dell’intrattenimento con questa piattaforma davvero incredibile.

Disney+: guarda le top 10 della settimana a soli 2,99 euro

Con Disney+ hai la possibilità di guardare tutti i contenuti a catalogo a un prezzo irripetibile. Attiva l’abbonamento a soli 2,99 euro al mese per 3 mesi! Sarai invaso da tantissimi titoli favolosi tra cui film, serie tv, docuserie, documentari, cartoni animati e ora anche la UEFA Women’s Champions League.

Goditi la top 10 di questa settimana:

  1. Elio
  2. Lilo & Stitch
  3. THUNDERBOLTS I NUOVI AVENGERS
  4. ALIEN PIANETA TERRA
  5. Italian’s Got Talent
  6. Il Diavolo Veste Prada
  7. Biancaneve
  8. AVENGERS ENDGAME
  9. Pirati dei Caraibi: La maledizione della Prima Luna
  10. Only Murders in the Building

Con soli 2,99 euro al mese, per i primi tre mesi, ottieni accesso a tutti i contenuti con una qualità video a 1080p Full HD e hai fino 2 riproduzioni simultanee. Un prezzo davvero conveniente. Un’occasione unica e imperdibile per goderti tutta l’offerta Disney+ a un prezzo davvero bassissimo. Insomma, una vera e propria super offerta per te e per tutta la tua famiglia.

Ogni mese Disney+ propone tantissime novità che vengono aggiunte al catalogo dei contenuti disponibili. Vivi al massimo il tuo intrattenimento con la qualità di questa piattaforma esclusiva. Scegli il meglio al miglior prezzo. Abbonati a soli 2,99 euro al mese per 3 mesi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 set 2025

Ti potrebbe interessare

Streaming pirata: scoperti 10.000 abbonati alle IPTV

Streaming pirata: scoperti 10.000 abbonati alle IPTV
Amazon sta vendendo questo monitor gaming MSI a soli 89 euro

Amazon sta vendendo questo monitor gaming MSI a soli 89 euro
Digitale Terrestre: come verificare se il tuo comune è coperto dal segnale DTT

Digitale Terrestre: come verificare se il tuo comune è coperto dal segnale DTT
Digitale Terrestre: le ultime modifiche che riguardano solo alcuni utenti

Digitale Terrestre: le ultime modifiche che riguardano solo alcuni utenti
